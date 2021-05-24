«Обиженные судьбой люди»: Кожевников — об идее отстранить Белоруссию от ЧМ

https://static.news.ru/photo/18d86dde-bcaa-11eb-94e2-96000091f725_660.jpg Александр Кожевников Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал предложение экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса об отстранении Белоруссии от чемпионата мира по хоккею «бредом». А также посчитал его «обиженным судьбой».

Пусть предлагает, что хочет. Вообще бред какой-то. Это обиженные судьбой и всем остальным люди, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

Ранее Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Белоруссию от участия в проходящем чемпионате мира в Риге. Это связано с задержа нием бывшего главного редактора и основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича в минском аэропорту.

В январе Белоруссию уже лишили права проведения части чемпионата мира по хоккею из-за неспокойной политической ситуации в стране. Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Глава Международной федерации Рене Фазель решил провести турнир только в Латвии.