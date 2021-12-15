Ничушкин признан первой звездой матча «Колорадо» — «Рейнджерс»

Российский нападающий команды «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин записал на свой счёт два гола в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22. Встреча прошла на «Болл Арене» в Денвере и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Помимо Ничушкина (39-я и 60-я минуты), в составе «Колорадо» голами отметились Микко Рантанен (13-я) и Кейл Макар (19-я). У «Рейнджерс» отличились Райан Строум (31-я) и Жюльен Готье (58-я). Также у гостей результативную передачу на свой счёт записал Артемий Панарин. В то же время, российский голкипер «Нью-Йорка» Александр Георгиев оформил 27 сейвов.

По итогам встречи Ничушкин был признан первой звездой. Второй и третий также были названы нападающие «Колорадо» — Нейтан Маккиннон и Назем Кадри.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог команде одержать 60-ю победу в календарном году и вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по данному показателю среди голкиперов. На данный момент отечественный спортсмен уступает лишь стражу ворот «Чикаго Блэкхокс» Марку-Андре Флёри.