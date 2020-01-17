Дмитрий Чернышенко Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неделя звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2021 году пройдёт в Риге.

Следующим местом проведения Недели звёзд хоккея будет Рига, — заявил глава КХЛ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отказался от участия в Матче звёзд КХЛ в Москве. Хоккеист во время паузы в регулярном чемпионате планирует провести необходимые медицинские процедуры, писал NEWS.ru. 

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