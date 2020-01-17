https://static.news.ru/photo/16667d7e-394e-11ea-8ec0-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ЧернышенкоФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неделя звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2021 году пройдёт в Риге.
Следующим местом проведения Недели звёзд хоккея будет Рига, — заявил глава КХЛ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отказался от участия в Матче звёзд КХЛ в Москве. Хоккеист во время паузы в регулярном чемпионате планирует провести необходимые медицинские процедуры, писал NEWS.ru.