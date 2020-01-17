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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за отказа выступить на Матче всех звёзд.

По правилам НХЛ, хоккеист должен пропустить одну игру регулярного чемпионата до или после Матча всех звёзд, если отказывается от участия в шоу. Главный тренер «Кэпиталз» Тод Рирден рассказал, что Овечкин...