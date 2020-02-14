Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что подписал контракт с лигой на четыре года.
Когда он (Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея. — NEWS.ru) освободится в сентябре, тогда и будем говорить на эту тему (Фазель может возглавить КХЛ после Морозова. — NEWS.ru). Собираюсь съездить на чемпионат мира, пообщаться с Фазелем. Пока же я подписал договор на четыре года, — сказал Морозов на пресс-конференции.
Как сообщалось, члены Совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру двукратного чемпиона мира Морозова на пост президента лиги, писал NEWS.ru
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