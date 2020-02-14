Когда он (Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея. — NEWS.ru) освободится в сентябре, тогда и будем говорить на эту тему (Фазель может возглавить КХЛ после Морозова. — NEWS.ru). Собираюсь съездить на чемпионат мира, пообщаться с Фазелем. Пока же я подписал договор на четыре года, — сказал Морозов на пресс-конференции.