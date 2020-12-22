МЧМ-2021: «Красная машина» должна наехать врагам на пятки

В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне (Канада) начинается молодёжный чемпионат мира по хоккею. NEWS.ru рассказывает о главных претендентах на золото и о том, кто из звёзд остался за бортом предстоящего турнира.

Хозяйка — Канада

Канадцы неспроста считаются одними из фаворитов на звание лучших. Да и им всяко проще — родные стены греют душу, пусть даже без болельщиков, которых не допустят до соревнований. Но в этом году бороться за награды высшей пробы будет немного сложнее. Главный тренер канадской сборной потерял ряд ключевых хоккеистов, без которых коллектив потеряет некоторую долю шарма и удачи.

Из состава выбыл лучший игрок прошлого первенства Алексис Лафреньер, которого на турнир попросту не отпустил «Нью-Йорк Рейнджерс» (где выступает российский нападающий Артемий Панарин). Клуб имеет на это полное право, особенно после первой победы в Кубке Стэнли. Так что пока одни будут играть и пытаться выгрызть золотые медали, 19-летний нападающий будет готовиться к своему первому сезону в составе «Рейнджерс».

Но это точно лучше, чем ситуация у партнёров по сборной. Канада потеряла пятерых хоккеистов из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, COVID-19 сказался на подготовке парней — коллектив не имел возможности проводить тренировки в течение двух недель. Но даже все эти причины должны слабо повлиять на готовность канадцев побороться за звание лучшей молодой команды хоккейной планеты.

Официальная арена чемпионата Rogers Place/facebook.com

США

Что же, не только канадцы лишились своих главных звёзд. Американцы сейчас должны понимающе кивнуть головой и похлопать соседей по плечу. В составе сборной не сможет выступить Джек Хьюз, которого не отпустил «Нью-Джерси Дэвилз». Не приедет и Ник Робертсон, без которого атака немного потеряет в мощности. Причина та же — подготовка к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Правда, изначально говорилось, что игрока подкосила несчастная инфекция.

Ничего удивительного — новый сезон для участников НХЛ начнётся 13 января, и если те же канадцы или американцы пройдут в финальную стадию МЧМ, то пропустят весь тренировочный лагерь, а вернувшись в клубы, ещё семь дней не самым весёлым образом проведут на карантине. Клубы элементарно не хотят таких жертв ради какого-то чемпионата. Зато в другом США повезло — никто не терял времени при подготовке. К тому же они, как никто другой, знают, как надо обыгрывать россиян (тому пример прошлое первенство).

Россия

В отличие от главных конкурентов, российский коллектив отправился в Канаду в прекрасном состоянии — после Кубка Карьяла главные звёзды остались в строю, более того, сохранили игровую практику. 60-летний Игорь Ларионов, возглавивший молодёжную национальную сборную в этом году, уже смог не просто обратить внимание на свою работу, но и буквально влюбил в себя большую часть болельщиков, чем точно обеспечил дополнительную активность фанатов в период проведения чемпионата.

Это стало возможным благодаря участию команды в Кубке Карьяла, где сборная показала себя более чем достойно. Она не просто заменила основной состав, но и обыграла костяк чехов, шведов, а также финнов. А, как отмечали специалисты, хоккей, навеянный Ларионовым, во время матчей возвращал их во времена Советского Союза, когда «Красную машину» действительно было сложно остановить. Российскому специалисту пока отлично удаётся передать свой опыт и мастерство.

Однажды, в 2003 году, представителям России уже удалось оставить канадцев без золота на их же территории. Кто знает, возможно, именно этот коллектив повторит прошлый успех.

russiahockey/instagram.com

Другие теневые фавориты

Побороться за золото могут и финны, и чехи, и шведы. Сложнее, правда, будет последним, по которым коронавирус не просто ударил, а сразил наповал. Команда потеряла практически весь костяк, включая главного тренера. Именно по этой причине федерация рассматривала вариант со снятием коллектива с турнира. Обошлось, в теории это только может разозлить шведов. Посмотрим, удастся ли им найти в себе второе дыхание.

Что касается чехов и финнов, то им просто некем обыгрывать фаворитов. Как и немцам, которыми мы давно перестали восхищаться. К тому же по прилёту выяснилось, что в составе Германии 10 человек, двое из которых — представители тренерского штаба — сдали положительные тесты на коронавирус. Пока ребята продолжают отбывать «заключение» в виде гостиничного карантина до 24 декабря, та же Россия или США спокойно тренируются на льду. Так что ещё не очень понятно, сыграют ли немцы в выставочных встречах.

Пока, честно говоря, все пути ведут к тому, что 5 января подопечные Ларионова должны сыграть в финале, но даже учитывая проблемы конкурентов, в этом нельзя быть уверенным на 100%. Тем интереснее будет наблюдать за чемпионатом в перерыве между поеданием оливье и просмотром новогодних фильмов.