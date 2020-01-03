Белоруссия и Латвия в следующем году проведут один из лучших чемпионатов мира по хоккею, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.
Лукашенко выразил IIHF и её главе благодарность за возможность провести мероприятие.
Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведём этот чемпионат, — подчеркнул он.
Президент Белоруссии также поблагодарил Фазеля за его визит в Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея, и не исключил, что в будущем количество участников данного мероприятия расшириться,
Ранее NEWS.ru писал, что национальная хоккейная лига отказалась от проведения Кубка мира в феврале 2021 года. Планируется, что вместо турнира пройдёт обычный Матч звёзд.
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