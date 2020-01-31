https://static.news.ru/photo/8ddbcaea-4429-11ea-b243-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК Амур

Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичный ЦСКА не сумел продлить серию побед до семи матчей, проиграв в Хабаровке «Амуру» — 3:4 (0:2, 2:2, 1:0).

Неожиданную победу хозяевам площадки принесли точные броски чешских легионеров — Михала Йордана (16-я минута) и братьев Гинека и Томаша Зогорны (соответственно 14-я и 23-я минуты), а также форварда Александра Кузнецова (38-я).

У «армейцев» отличились Максим Шалунов (34-я), Антон Слепышев (39-я) и Андрей Светлаков (53-я).

ЦСКА (82 очка, 54 игры) сохранил за собой уверенное лидерство в общей таблице КХЛ, «Амур» сократил отставание от зоны плей-офф на «Востоке» до шести очков.

Другой дальневосточный клуб — «Адмирал» из Владивостока — на своей площадке не сумел справиться с уфимским «Салаватом Юлаевым» и уступил — 3:6 (1:1, 2:3, 0:2).

У гостей хет-трик оформил Дмитрий Кугрышев (голы на 3-й, 23-й и 40-й минутах), дублем отметился Илья Крикунов (на 23-й и 50-й минутах), ещё одну шайбу забросил Александр Бурмистров (53-я).

Дважды отличился и игрок хозяев Мартин Бакош (на 17-й секунде второго периода и за 28 секунд до его завершения), один раз поразил ворота гостей Маркус Юнг (8-я минута).

«Салават Юлаев» (60 очков, 54 игры) занимает шестое место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка.

Петербургский СКА с минимальным счётом одолел омский «Авангард» в овертайме, рижские динамовцы лишились всех шансов на выход в плей-офф, писал ранее NEWS.ru.