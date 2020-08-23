Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уволил главного тренера Тодда Рирдена

https://static.news.ru/photo/6cf31d70-e559-11ea-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Тодд Рирден Фото: Andy Lewis/Icon Sportswire/Global Look Press

49-летний Тодд Рирден уволен с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». Об этом заявили в пресс-службе клуба.

Мы возлагаем большие надежды на нашу команду, и мы чувствуем, что необходим новый подход, — заявил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

Он поблагодарил тренера за работу в команде.

В этом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» (счёт в серии 1:4).

Как ранее писал NEWS.ru, капитан команды Александр Овечкин заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» допустил ряд ошибок, которые не были исправлены, поэтому команда серьёзно осложнила себе турнирный путь.

В розыгрыше Кубка Стэнли участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.