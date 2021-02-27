https://static.news.ru/photo/626863b0-79ab-11eb-9bcf-96000091f725_660.jpg Ларс Юханссон Фото: cska-hockey.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков заключительной недели регулярного чемпионата. Организация отметила успехи голкипера московского ЦСКА Ларса Юханссона, защитника казахстанского «Барыса» Даррена Дица и форварда петербургского СКА Кирилла Марченко.

Юханссон в составе столичных «армейцев» одержал две победы в трех матчах последних семи дней. Шведский вратарь отразил 97,8% бросков при коэффициенте надежности 0,65. Диц отличился тремя шайбами, одна из которых стала решающей, и двумя результативными передачами. Марченко в составе СКА трижды побеждал в матчах «регулярка» за неделю, забросил три шайбы и три раза ассистировал партнёрам. В игре с «Куньлунь Ред Стар» (4:3) форвард оформил дубль и стал автором победного гола., передаёт пресс-служба КХЛ.

Лучшим новичком недели признали голкипера «Салавата Юлаева» (УФА) Даниила Тарасова. В двух матчах по воротам 21-летнего голкипера было нанесено 49 бросков, из которых он отразил 95,92%. Коэффициент надежности Тарасова составил 1,00.

Накануне омский «Авангард» обыграл «Барыс» из Нур-Султана (Казахстан) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в шестой раз (впервые с 2017 года) стал победителем дивизиона Чернышёва. Противостояние в Балашихе закончилось со счётом 5:2 (1:1, 1:0, 3:1). Шайбы в составе победителей забросили Илья Ковальчук (17-я минута), Сергей Толчинский (21, 42), Денис Зернов (55) и Егор Чиханов (60), у «Барыса» отличились Кирилл Панюков (3) и Даррен Диц (41). В текущем сезоне «Барыс» дважды оказывался сильнее «Авангарда» (3:1, 3:2 ОТ) и один раз уступил — 2:5.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программа 20-го тура РПЛ продолжилась в подмосковных Химках, где одноимённая команда принимала «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Все мячи были забиты во второй половине встречи. На 49-й минуте форвард химчан Мохамед Конате замкнул прострел Ильи Кухарчука и открыл счёт.