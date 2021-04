Капризову нет равных: он навсегда вписал себя в историю НХЛ

Долларовый Кирилл вышел на гостевой лёд против «Аризоны» и в первые десять минут отличился точным броском, реализовав большинство. И это при том, что вокруг Капризова находились сразу три соперника.

Однако улучшить показатели не удалось. 23-летний россиянин на протяжении всего матча открывался для передач, но напарники этим не пользовались. Тем не менее рекорд побит — за 44 игры в активе Кирилла 37 очков (18 шайб и 19 результативных передач). На эти показатели он потратил на 27 матчей меньше Габорика, который установил свой рекорд в 19 лет.