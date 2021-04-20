Капризову нет равных: он навсегда вписал себя в историю НХЛ

Кирилл Капризов продолжает «взрывать» Национальную хоккейную лигу. Что ни матч, то покорение новых вершин, рост узнаваемости и переманивание болельщиков на свою сторону. Вот, например, в прошлой игре «Миннесоты» бомбардир повторил рекорд Лиги, который установил Мариан Габорик — 36 баллов (17 голов и 19 результативных передач). К его достижению никто не мог приблизиться на протяжении 20 лет. Но и на этом россиянин не остановился. Теперь он навсегда вписал своё имя в историю клуба.

AP/ТАСС

Долларовый Кирилл вышел на гостевой лёд против «Аризоны» и в первые десять минут отличился точным броском, реализовав большинство. И это при том, что вокруг Капризова находились сразу три соперника.

Однако улучшить показатели не удалось. 23-летний россиянин на протяжении всего матча открывался для передач, но напарники этим не пользовались. Тем не менее рекорд побит — за 44 игры в активе Кирилла 37 очков (18 шайб и 19 результативных передач). На эти показатели он потратил на 27 матчей меньше Габорика, который установил свой рекорд в 19 лет.

Kirill Kaprizov (18-19â37 in 44 GP) surpassed Marian Gaborik (18-18â36 in 71 GP) for the most points by a @mnwild rookie. @KaprizovKirill is now also tied with Gaborik for the most goals by a rookie in franchise history. #NHLStats pic.twitter.com/jMncjurLWz — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 20, 2021

В любом случае хоккеисты «Уайлд» разгромили соперника со счётом 5:2. И именно Капризов внёс весомый вклад — после забитой шайбы он проделывал грязную работу — отрывался от противников, укрывал шайбу корпусом, искал выходы на партнёров, максимально доставляя неудобства аризонцам.

Теперь Кириллу должно быть проще — надежды на его дебютный сезон оправданы, лучшим он уже сумел стать, давление, которое на него оказывалось последний месяц, должно серьёзно снизиться. Остаётся только одно — сконцентрироваться на показательном трофее «Колдер Трофи» и готовиться к первому энхаэловскому плей-офф.

Но если предсказывать что-то по плей-офф рано, то вот претендентов на трофей можно рассмотреть. И вот тут у Кирилла есть несколько серьёзных соперников.

Главный из них — голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. 25-летнего россиянина часто признают самым ценным игроком недели. Он устанавливает новые рекорды по самой длинной серии без пропущенных шайб с одним соперником (серия прервалась с «Нью-Джерси» на отметке 152 минуты 37 секунд).

Igor Shesterkin saw his shutout sequence come to an end at 152:37, the longest by a @NYRangers rookie since 1929-30 when forward passing was permitted inside all three zones. #NHLStats : https://t.co/xnjN7d7NM0 pic.twitter.com/AiUKVAFO4H — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 17, 2021

Другая фамилия, которая может вызывать у Капризова опасения, — Илья Сорокин, с которым они вместе выступали за московский ЦСКА. Сейчас 25-летний голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» выигрывает несколько матчей подряд, не позволяет соперникам пробивать свои ворота (из последнего: отстоял на ноль против «Филадельфии»), отражает по 30 бросков (против той же «Филадельфии»), становится главной звездой и продолжает оставаться любимцем публики.

Но у всех конкурентов другая роль в хоккейном мире. Среди новичков-форвардов Кириллу нет равных. Никто не может похвастаться хотя бы немного похожей статистикой.

Взять, например, Алексиса Лафренье из «Рейнджерс». За 45 игр он набрал только 14 очков (восемь заброшенных шайб и шесть голевых передач). Или Габриэль Виларди из «Лос-Анджелес Кингз», который за 40 игр заработал только 15 очков (шесть реализованных шайб и девять передач). Даже Тим Штюцле из «Оттавы», в чьём активе 24 очка (семь голов и 17 результативных передач), не может соперничать с Кириллом.

Получается, Капризову остаётся нервничать только из-за соотечественников. Но пока Долларовый Кирилл продолжает выглядеть беззаботно. Он скромно делает свою работу.