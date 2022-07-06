Капризова заподозрили в покупке военного билета SHOT: хоккеиста Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета

Фото: Larry MacDougal via imago-images.de/Global look press

Кирилл Капризов

Российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным следователей, хоккеист НХЛ мог приобрести незаконно документ вместе с хоккеистом Иваном Федотовым во время выступления в «Салавате Юлаеве».

Накануне сообщалось, что задержание Федотова произошло из-за связи спортсменов с бывшим полицейским Фаридом Самигуллиным. Согласно версии следователей, Самигуллин помогал многим спортсменам оформлять военные билеты в обход законодательства и избегать службы в армии.

Кирилл Капризов является олимпийским чемпионом в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА. В 2021 году его признали лучшим новичком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.