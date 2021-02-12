«Йокерит» остановил не проигрывавший 10 матчей подряд «Металлург»

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«Йокерит» (Хельсинки) на выезде обыграл «Металлург» (Магнитогорск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

За победителей отличились Маркус Хянникяйнен (8-я минута), Саку Мяеналанен (37-я и 39-я минуты), Вели-Матти Савинайнен (56-я минута) и Ииро Пакаринен (58-я минута). Обе шайбы «Металлурга» на счету Денисса Расмуссена (48-я и 50-я минуты). Финский клуб провёл последнюю выездную встречу «регулярки».

«Металлург» прервал свою серию из десяти побед. Магнитогорский клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф, он занимает третье место в Восточной конференции, имея 75 очков. «Йокерит», в свою очередь, прервал серию из трёх поражений. Финская команда занимает пятое место в Западной конференции, набрав 62 очка.

КХЛ впервые в своей истории определит лучший талисман команд путём голосования среди болельщиков, передавал NEWS.ru. Лига вместе со своим официальным партнёром Masterсard и звёздным жюри, в которое вошли хореограф и режиссёр-постановщик Егор Дружинин, певец Тимур Родригез и спортивный комментатор Денис Казанский, определит победителя премии «Талисмания КХЛ» и выберет Бесценный талисман.