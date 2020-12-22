Хоккейный «Бесценный матч» состоялся 22 декабря на Красной площади

В состав команды мужчин вошли актеры, журналисты, спортсмены, комментаторы: футболист Александр Мостовой, хоккеисты Алексей Яшин, Андрей Николишин, Алексей Бадюков, телеведущий Денис Казанский, музыканты Сергей Кристовский и Роман Архипов. Тренер — известный спортивный комментатор Дмитрий Фёдоров.



За женскую команду сыграли спортсменки сборной России: Ольга Сосина (Агидель), Валерия Меркушева («СКИФ»), Надежда Морозова («Динамо-Нева»), Нина Пирогова и Анна Шохина (обе — «Торнадо») и др. Главный тренер — Бобарико Евгений Викторович («Динамо-Нева»).

Алексей Морозов, президент КХЛ, капитан команды «Сборная Звёзд» прокомментировал итог матча.



Хочу поблагодарить всех и поздравить с праздником — сегодня день рождения отечественного хоккея. Шикарный праздник подарили девчонки. Сестру не пробить — сколько ни старался. Спасибо моей команде, которая выложилась по полной. Спасибо болельщикам за то, что мы сегодня получили незабываемые эмоции. Хочу пожелать девчонкам только побед, только вперёд, чтобы радовали своими победами и красивыми комбинациями, — приводит его слова корреспондент NEWS.ru.