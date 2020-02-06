Юниорская сборная России по хоккею U18 обыграла команду Швеции со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) в стартовом матче Турнира пяти наций, который проходит в Чехии.
В составе российской команды отличились Дмитрий Злодеев (14-я минута), Марат Хуснутдинов (18) и Шакир Мухамадуллин (39).
В следующем матче россияне встретятся с финскими хоккеистами.
Ранее сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне. Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, писал NEWS.ru.
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