Фото: Хоккей России/vk.com

Болельщики клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» повесили плакат на воротах дома капитана команды Александра Овечкина.

На плакате, висевшем на воздушном шаре в форме звезды, написано: «Ови — великий», а также цифра 698. Именно столько голов имеет в активе Овечкин за свою карьеру в НХЛ на...