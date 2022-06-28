Хоккеист «Динамо» оценил дебют Овечкина в футболе Хоккеист «Динамо» Миронов заявил, что его впечатлил силовой прием Овечкина в футбольном матче

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Александр Овечкин

Защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Миронов высказался о дебюте российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в футболе, сообщает «Матч ТВ». Игрок признался, что больше всего его впечатлил силовой прием в исполнении хоккеиста.

Там Саня с мячом бежит, а соперник с ним чуть-чуть столкнуться решил. Человек в итоге в сторону, как от стенки отлетел. А Овечкин его, по-моему, даже не заметил. Получилось прямо как на льду! Этот матч — классная затея. И для болельщиков, и вообще для всего нашего спорта, — заявил Миронов.

Овечкин ранее отметился голом в составе футбольного «Динамо» на 11-й минуте встречи с блогерской командой «Амкал». Хоккеист открыл счет, а бело-голубые после этого отметились еще четырьмя голами.

Хоккеист вывел команду на поле с капитанской повязкой. Он сыграл за «Динамо» под третьим номером, под которым за московский клуб выступал его отец Михаил Овечкин.