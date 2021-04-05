Хоккеист «Авангарда» попал в больницу с токсическим шоком печени

https://static.news.ru/photo/6d364af0-96bb-11eb-8236-96000091f725_660.jpg Алексей Емелин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин попал в больницу и находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Хоккеист почувствовал себя плохо в субботу (3 апреля) после первого матча финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом». У него поднялась температура. 34-летнего спортсмена положили в больницу с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.

Сейчас Емелин находится в казанской республиканской клинике в сознании, но его состояние оценивается как тяжёлое. Ему поставили диагноз «токсический шок печени». Планируется, что его отправят на лечение в Москву.

16 марта хоккеист петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов умер в больнице после попадания шайбы, писал NEWS.ru.