Столичный «Спартак» традиционно завершил программу домашних игр в календарном году в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ретро-матчем: на сей раз в антураже 1970-х годов «красно-белые» взяли верх (3:1) над казахстанским «Барысом». После окончания встречи NEWS.ru взял эксклюзивное интервью у 26-летнего нападающего москвичей Александра Хохлачёва, поставившего победную точку в этом матче, отправив шайбу в пустые ворота.

— С какими сложностями столкнулся «Спартак» в поединке с «Барысом»?

— «Барыс» — очень хорошая команда, которая показывает отличный хоккей и занимает высокое место в своей конференции (третье на «Востоке». — NEWS.ru). Мы знали, что предстоит тяжёлый матч, готовились к этому, и соперник по большому счёту нас ничем не удивил. Считаю, обе команды провели хороший матч, и здорово, что нам удалось победить.

— При подготовке обращали внимание на то, что «Барыс» все четыре предыдущие игры на выезде выиграл?

— На серии нет смысла обращать внимание, а в силе «Барыса» и так не было никаких сомнений. Собственно, это подтвердила и наша с ними встреча, но «Спартаку» удалось ни в чём не уступить сопернику. В каких-то моментах мы были лучше «Барыса», что и помогло одержать победу.

ХК «Спартак» Москва/vk.com

— У «Спартака» предыдущая домашняя игра с «Сочи» получилась экстремальной: победу удалось вырвать лишь в овертайме, уступив по ходу встречи три шайбы. Какие выводы сделали после того поединка?

— Необходимо было хорошо начать матч, не допускать потери концентрации с первых минут. Это нам удалось, тем более что получилось забросить довольно быструю шайбу. А поведя в счёте, было уже немного проще контролировать ход встречи.

— «Спартак» по уже сложившейся традиции последний домашний поединок в декабре проводит в антураже ретро-матча. Для вас это была уже не первая подобная игра?

— Третья.

— И как вам атмосфера вокруг нынешнего матча? Не приедается?

— Нет, ни в коем случае. Всё было здорово организовано, у каждого такого матча есть своя тематика, потому что каждый посвящён тому или иному десятилетию прошлого века. И зрителей всегда на такие ретро-игры собирается много — полный стадион, поэтому играть в такой атмосфере очень приятно. Так что подобные матчи ничуть не надоедают.

— На игру с «Барысом» игроки «Спартака» приехали на популярных в 70-е годы в Советском Союзе «Волгах». Доехали с комфортом?

— Всё нормально. И очень даже прикольно!

— На будущее есть пожелания организаторам подобных матчей? Может быть, вам было бы интересно провести уже не ретро-матч, а игру будущего, то есть с элементами фантастики в антураже?

— Я только за. Если на игру собираются полные трибуны, если зрители с охотой идут на хоккей, то всегда приятно принимать участие в таких матчах. И не важно, под какой вывеской.

ХК «Спартак» Москва/vk.com

— Вы стали автором последней заброшенной шайбы в ворота «Барыса», поразив пустые ворота, когда соперник заменил вратаря на полевого игрока. Важно было забить, чтобы снять все вопросы о победителе?

— Забивать всегда приятно, а важные голы — тем более. Но в том эпизоде всё для меня сделали партнёры — оставалось только попасть в пустые ворота. Там было тяжело не попасть.

— Это был единственный момент за весь матч, когда «Спартак» получил численное преимущество. Выходит, «красно-белые» не вынуждали соперника нарушать правила?

— Это вопрос к судьям.

— То есть поводы отправлять игроков «Барыса» на скамейку штрафников у них были и в других игровых эпизодах?

— Конечно. Не знаю, по какой причине они остались без внимания арбитров.