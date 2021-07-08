Голый и выпивший Кучеров: как «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли

Чемпионат Европы — 2020 по футболу ожидаемо затмил любые другие виды спорта. Но только не финальную стадию Национальной хоккейной лиги, где «Тампа-Бэй Лайтнинг» рубилась с «Монреаль Канадиенс». Без особых неожиданностей «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд, обыграв соперника в серии с общим счётом 4-1. Хотя нет, обманываю, одно удивление всё-таки было.

Первые три встречи остались за «молниями», и казалось, «Монреаль» уже готовится сдаваться и отдавать Кубок. Однако на поле канадцев четвёртая встреча завершилась совсем иначе, что продлило болельщикам удовольствие от просмотра хоккея как минимум ещё на один, пятый матч в серии. «Канадиенс» просто не смогли совсем без борьбы завершить и без того непростой год.

Всего в истории плей-офф НХЛ только четыре случая, когда так называемым аутсайдерам удавалось переломить ход истории и отыгрывать дефицит в три победы. И хоккеисты «Монреаля», как бы они того ни хотели, своё имя в такую историю вписать не смогли.

На пятую встречу обе команды вышли без особых изменений в составе, но совсем с разными эмоциями и настроем. «Тампа» быстро завладела психологическим преимуществом и задавила соперника, и «Монреалю» ничего не оставалось, как просто смириться со вторым номером. Более того, «канадцы» даже и не показали ничего по итогам первого периода, нанеся только четыре удара по воротам Андрея Василевского.

twitter.com/TBLightning

Самое ужасное в любой финальной серии — ожидание первого гола, от которого зачастую и зависит исход противостояния. В пятом матче заброшенной шайбы действительно пришлось ждать долго. Несмотря на мощный старт, к середине встречи «Тампа» потеряла уверенность. Или «Монреаль» набрал? В любом случае битва затянулась.

В момент, когда показалось, будто команда Доминика Дюшарма затягивает в своё болото, «молнии» всё-таки забили. И автором гола стал совсем не тот, кого ожидали увидеть в списке героев, — форвард Росс Колтон забрасывал последний раз ещё с «Каролиной». Тем не менее именно он принёс победу «Тампе», несмотря на старания Никиты Кучерова, который пять раз пробил по воротам соперника.

Но по-настоящему потрудиться пришлось российскому голкиперу Андрею Василевскому. В третьем периоде «Монреаль» оставил силы на льду, то и дело обрушивая весь гнев на ворота соперника. Но Василевского, как мы уже поняли раньше, просто так не пробить. Так что неудивительно, что именно он стал самым ценным игроком плей-офф, получив награду «Конн Смайт Трофи».

До него это удавалось только двум российским хоккеистам. В 2009 году этой награды удостоился Евгений Малкин из «Питтсбурга», а в 2018-м — Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз».

В прошлом году мы уже убедились, как «молнии» умеют праздновать победы. В этот раз ожидалось нечто подобное. Но они снова всех удивили. На послематчевую пресс-конференцию тот самый Никита Кучеров, от которого ждали голов, вышел с голым торсом и не стесняясь наслаждался пивом. Да, а чего стыдиться? У всех праздник. Это же не Поль Погба и не Криштиану Роналду, которые убирают спонсорские бутылки с пресс-конференций.

К слову, во время общения с прессой Никита поздравил соотечественника с наградой, но о своей как-то особо не стал разглагольствовать. А меж тем Кучеров стал первым в гонке бомбардиров. За 23 игры в его активе 32 очка (восемь шайб и 24 результативные передачи).

«Тампа» действительно на классе и опыте выиграла плей-офф. Тут и спорить не о чем. Парни Джона Купера заслужили этой ночью всех лучших слов.

Что такое второй Кубок подряд? Это особое место в истории. Люди часто вспоминают великие команды прошлого. «Чикаго» — три трофея за пять лет, «Лос-Анджелес» — два за три года, «Питтсбург» — два подряд, если говорить о недавнем времени. Хочется, чтобы и «Тампу» упоминали в том же контексте. Это повод гордиться — и для каждого из ребят, и для организации в целом, — говорил недавно главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Команде действительно есть чем гордиться. И останавливаться, как кажется, парни совсем не собираются.