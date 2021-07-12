Финский тупик: как сборная России по хоккею упускала золото Олимпиады

Чуда не случилось. Сборная России по хоккею, которая очень посредственно играла весь олимпийский турнир, проиграла в финале Финляндии, которая выглядела более классной командой и первый раз в истории взяла золото Игр. Рассказываем подробнее о том, как «красная машина» уступила в главном матче четырёхлетия.

Путь к финалу

Главной претензией к сборной России по ходу нынешнего турнира было то, что команда играет очень скучно и нерезультативно. Единственным по-настоящему весёлым оказался заключительный матч группового этапа против Чехии, который ничего не решал для россиян. Там команда расслабилась, забросила пять шайб сама и позволила сделать это шесть раз сопернику.

Та игра оказалась единственным поражением российской команды на пути к финалу, остальные матчи подопечные Алексея Жамнова выиграли, однако все победы оказались очень непростыми. Это касается и обоих встреч с Данией, и поединка со Швейцарией.

Остросюжетным и валидольным получился полуфинал со Швецией, за основное время и десятиминутный овертайм команды забросили лишь по одной шайбе, а серия буллитов получилась долгой и очень нервной. Россия висела на волоске от поражения, но помогли голкипер Иван Федотов, который в какой-то момент превратился для шведов в кирпичную стену, защитник Егор Яковлев, реализовавший буллит тогда, когда нельзя было промахиваться, и Арсений Грицюк. Самый молодой хоккеист сборной России эффектно уложил в девятку решающий штрафной бросок.

Финнов изначально называли главными соперниками россиян в борьбе за олимпийское золото. В Пекин они привезли очень приличную команду, которая по количеству игроков КХЛ в составе уступала только России. Финляндия ровно провела турнир: команда выиграла свою группу, одержав победы в матчах со Словакией, Латвией и Швецией, в четвертьфинале уничтожила Швейцарию, а затем в полуфинале снова взяла верх над словаками.

Встреча получилась очень напряжённой: финны долгое время вели со счётом 1:0, а вторую шайбу забросили уже в пустые ворота. В целом подопечные Юкки Ялонена на Играх в Пекине выглядели более классной и уверенной в себе командой, именно поэтому многие специалисты называли их фаворитами финала. Точно так же считали и букмекеры.

Большинство решает

Этот тезис подтверждался на первых минутах стартового периода. Финны играли первым номером и доминировали на площадке, а ближе к седьмой минуте стало совсем тревожно. Соперник сборной России провёл несколько мощных смен, в которых «красная машина» чудом не пропустила. В тот момент, когда болельщики россиян приготовились к худшему, помогли сами финны. Ханнес Бьорнинен за отмашку в чужой зоне получил две минуты, что позволило номинальным гостям не просто отодвинуть игру от своих ворот, но и повести в счёте.

Россияне выиграли первое вбрасывание в большинстве, здорово разыграли шайбу, а Михаил Григоренко кистевым броском шикарно уложил её впритирку со штангой. Форвард ЦСКА был одним из самых критикуемых хоккеистов сборной России на нынешнем турнире и до финала не набрал ни одного очка. Как же вовремя Михаил прервал голевое молчание!

После гола характер игры не поменялся. Финны продолжили доминировать, чудом не реализовали большинство и создали несколько убойных моментов. Россияне благодаря удаче и Федотову отстояли преимущество и выиграли первый период, однако за итоговый результат было очень тревожно. Финляндия выглядела мощно и нанесла в два раза больше бросков по воротам — 15 против семи у россиян.

Ответный удар

На старте второго периода россияне немного отодвинули игру от своих ворот и стали действовать активнее в атаке, однако удвоить преимущество не удалось. Вместо этого команда Жамнова пропустила, причём произошло это в не самой опасной ситуации. Вилле Покка набрасывал на ворота, а Федотов был закрыт и своими, и чужими. В итоге шайба миновала всех участников игры и оказалась в сетке — 1:1.

Всё оставшееся время во втором периоде команды боролись за инициативу, которая переходила то к одним, то к другим. Игра была очень плотной и вязкой, голевых моментов практически не возникало. Радовало то, что преимуществом финны владеть перестали. По итогам второго периода россияне даже перебросали соперника — 7:6, однако снова выйти вперёд не смогли.

Похороны амбиций

На решающий период финны вышли суперзаряженными и уже через 30 секунд повели в счёте. На наброс партнёра по команде здорово отреагировал Бьорнинен, который подставил клюшку и переправил шайбу в сетку, реабилитировавшись за удаление в первом периоде.

Россияне правильно восприняли пропущенную шайбу и наконец-таки начали играть в хоккей. Появились опасные броски, входы в зону соперника через пас и агрессия в атаке. Финны же отбивались, но не забывали о контригре. За восемь минут до конца игры Федотов совершил два суперсейва, а затем удалился Сергей Андронов. В эти страшные две минуты финны могли несколько раз решить судьбу встречи, но спасали Федотов, защитники и безумный фарт.

На этом, правда, везение россиян закончилось. В оставшееся время финны выстояли, да и россияне не смогли создать какого-то уж слишком мощного натиска. Сборная Финляндии впервые в истории выиграла Олимпиаду, и этот успех выглядит логичным. Россияне своей осторожной и местами безыдейной игрой на протяжении большей части и турнира, и финального матча этого золота просто не заслужили.