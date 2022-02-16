Ползком к победе: россияне с трудом победили Данию в 1/4 финала ОИ

Сборная России по хоккею продолжает двигаться к золотым медалям Олимпиады в Пекине, однако качество игры всё ещё не впечатляет. Команда Алексея Жамнова заставила болельщиков нервничать до последних минут четвертьфинального матча с Данией, но положительный результат снова достигнут. Рассказываем подробнее о выходе россиян в полуфинал.

Забрать своё

Сборная России по итогам группового этапа натурально напугала российских болельщиков. Все ожидали искромётной игры с обилием заброшенных шайб и уничтожением соперников, однако встречи против Дании и Швейцарии получились вообще несмотрибельными. В обеих играх команда Жамнова одержала трудовые сухие победы, но кроме трёх очков из красивого в них была лишь игра вратаря Ивана Федотова. Действия российских хоккеистов в атаке, в том числе при игре в большинстве, совершенно не впечатляли.

Весёлым и захватывающим получился матч против Чехии. К тому моменту россияне уже обеспечили себе первое место в группе, так что игра не имела турнирного значения. Команды устроили остросюжетную голевую перестрелку, которая в итоге закончилась не в пользу россиян − 5:6. Решающую шайбу чехи забросили в овертайме, имея численное преимущество.

Датчане же, напротив, в Пекине играют просто феноменально. На групповом этапе дебютант Олимпиады сначала сенсационно обыграл Чехию (2:1), затем достойно проиграл России (0:2), а в последней игре эффектно разобрался со Швейцарией (5:3). У датчан были все шансы выйти в четвертьфинал напрямую, но в итоге пришлось играть в 1/8 финала, где скандинавы взяли верх над Латвией (3:2).

В любом случае, россияне были обязаны второй раз на турнире обыгрывать Данию и выходить в полуфинал. На стороне соперника было разве что психологическое преимущество. Датчанам было не страшно уступить фавориту, ведь на этом турнире они уже прыгнули выше головы.

Прорыв Шипачёва

Начало встречи прошло по тому же сценарию, что и большая часть первой встречи соперников. Датчане очень компактно и самоотверженно оборонялись, а россияне имели огромные проблемы со входом в чужую зону. Об опасных моментах речи вообще не шло.

Хорошие броски и перспективные розыгрыши шайбы в исполнении хоккеистов сборной России начали появляться ближе к середине периода. На 14-й минуте давление принесло успех: россияне заперли соперника в зоне и кучей бросков и передач свели датчан с ума. В итоге капитан российской команды Вадим Шипачёв с острого угла хитро направил шайбу в сторону ворот. Она рикошетом от щитков голкипера влетела в сетку — 1:0. Очень важный гол для лидера россиян, который пока проводит невыразительный турнир.

Вратарь сборной Дании Себастьян Дам, игрок сборной Дании Матиас Лассен и российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Вадим Шипачёв в четвертьфинальном матче по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Дании Александр Вильф/РИА Новости

В оставшееся время россияне провели ещё несколько хороших атак, постоянно держали в напряжении голкипера сборной Дании Сабастьяна Дама, но увеличить преимущество не смогли. Помочь в этом могло большинство на последних минутах, но Андрей Чибисов быстро схлопотал глупое удаление и сравнял составы.

Обмен ударами

Через несколько минут после начала второго периода очередное необязательное удаление получили россияне: Сергей Плотников поехал на скамейку штрафников, а датчане практические мгновенно наказали соперника. Иван Федотов справился с броском от синей линии, а вот после добивания от Франса Нильсена выручить свою команду не смог — 1:1.

Россиян пропущенная шайба не смутила, они продолжили наращивать давление и старались восстановить преимущество. Сделать это удалось на 35-й минуте. Датчане ошиблись при выходе из зоны, шайбу подхватил Арсений Грицюк и перенаправил её Никите Гусеву. Тот вывел на шикарную позицию Никиту Нестерова, а защитник чудовищным по силе броском поразил девятку — 2:1.

В оставшееся время у россиян были шансы увеличить преимущество, но защитники и вратарь датчан справились. Развязка была отложена на третий период.

Решающий рывок

В третьем периоде датчане заиграли гораздо активнее. Впервые за два матча скандинавы начали проводить затяжные атаки и запирать россиян в зоне. Фавориту стоило бы забросить третью шайбу и решить вопросы о победителе, но минимальное преимущество сохранялось, а датчане атаковали всё опаснее.

Два ключевых момента случились за пять минут до конца встречи. Сначала вратарь сборной России Иван Федотов сделал сумасшедший сейв после контратаки соперника, а затем Вячеслав Войнов прекрасным броском реализовал численное преимущество — 3:1.

В итоге судьбу встречи решило индивидуальное мастерство россиян, но дальше соперники будут серьёзнее. Команде Жамнова срочно нужно прибавлять, чтобы иметь шансы защитить звание победителя Олимпиады.