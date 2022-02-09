Сборная России по хоккею стартовала на Олимпийских играх с победы

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Хоккеисты сборной России одержали победу в матче 1-го тура группового этапа Олимпийских игр, которые проходят в Пекине. Россияне обыграли команду Швейцарии со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Автором единственной шайбы стал Антон Слепышев. Результативный бросок он совершил за три секунды до окончания первого периода. Вратарь российской команды Иван Фёдоров провел «сухой» матч, отразив 33 броска по своим воротам.

Таким образом, сборная России возглавила группу B, в которой также выступают команды Чехии и Дании. Они проведут свой матч в среду вечером.

Следующий матч сборная России проведёт 11 февраля. Подопечные Алексея Жамнова встретятся с датчанами.

Во вторник женская сборная России по хоккею потерпела третье поражение на Олимпийских играх в Пекине. Обидчиком подопечных Евгения Бобарико стала сборная Финляндии, которой российская команда проиграла со счётом 0:5.