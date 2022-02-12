Сборная России по хоккею уступила Чехии в овертайме на Олимпиаде

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Михаил Григоренко (слева) и игрок сборной Чехии Томаш Кундратек в матче группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Чехии на XXIV зимних Олимпийских играх — 2022

На Олимпийских играх в Пекине завершился матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0).

В составе сборной России шайбу забросили Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов.

Несмотря на поражение, россияне вышли в плей-офф с первого места в группе В, набрав семь очков. Благодаря этому команда напрямую вышла в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что женская сборная ОКР по хоккею проиграла сборной Швейцарии в 1/4 олимпийского турнира в Пекине, встреча завершилась со счётом 2:4. Таким образом подопечные Евгения Бобарико завершили выступление на Олимпийских играх — 2022.