Еще один хоккеист признался в покупке военного билета Хоккеист Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Российский хоккеист, бывший вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета, сообщает РБК. На допросе в Ленинском районном суде Уфы спортсмен рассказал о даче взятки с целью покупки документа и уклонения от службы в армии.

Вину признал, от дачи показаний отказался на основании 51-й [статьи Конституции России], допросили свидетеля, — сообщили в пресс-службе суда.

Следующее заседание по этому делу назначено на 6 сентября. Хоккеисту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в покупке военного билета признался нападающий СКА Михаил Воробьев. 10 августа сообщалось, что его также могут посадить на 12 лет. а момент совершения преступления он был игроком другого клуба Континентальной хоккейной лиги, «Салават Юлаев».

6 июля стало известно, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова тоже заподозрили в покупке военного билета, и его также могут призвать в армию. По данным следователей, хоккеист НХЛ мог приобрести незаконно документ вместе с хоккеистом Иваном Федотовым во время выступления в «Салавате Юлаеве».