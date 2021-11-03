Два паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Чикаго» в НХЛ

Команда «Каролина Харрикейнз» в гостях нанесла поражение «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22. Встреча проходила на арене «Юнайтед центр».

Матч завершился со счётом 3:4 в пользу «Каролины». В составе победителей голами отметились Дерек Степан (7-я минута), Сет Джарвис (33-я), Йеспер Фаст (41-я) и Мартин Нечас (44-я). В случаях с первым и третьим голами в роли ассистента выступил российский нападающий Андрей Свечников.

У хозяев дубль на свой счёт записал Алекс Дебринкэт (2-я и 29-я минуты), а ещё один гол пришёлся на долю Патрика Кейна (23-я).

Ранее сообщалось, что две результативные передачи российского форварда Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис Блюз» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались хозяева.