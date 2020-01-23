Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в очередном матче на выезде обыграл ярославский «Локомотив» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Автором дубля стал Максим Шалунов, отличившийся за 22 секунды до конца второго периода и поразивший пустые ворота соперника на 59-й минуте. Ещё одну шайбу забросил на 58-й минуте Антон Слепышев.
Голкипер «красно-синих» Илья Сорокин отразил 31 бросок соперника и отыграл «на ноль» шестой матч в нынешнем сезоне.
ЦСКА (78 очков, 51 игра) выиграл у «железнодорожников» все три очных поединка в нынешнем сезоне и продолжает уверенно возглавлять общую таблицу КХЛ.
«Локомотив» (56 очков, 50 игр) остался на восьмом месте в таблице Западной конференции, сохраняя отрыв в восемь очков от идущего девятым ХК «Сочи».
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