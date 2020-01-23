https://static.news.ru/photo/4f547a02-3e10-11ea-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единоличный лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА в очередном матче на выезде обыграл ярославский «Локомотив» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Автором дубля стал Максим Шалунов, отличившийся за 22 секунды до конца второго периода и поразивший пустые ворота соперника на 59-й минуте. Ещё одну шайбу забросил на 58-й минуте Антон Слепышев.

Голкипер «красно-синих» Илья Сорокин отразил 31 бросок соперника и отыграл «на ноль» шестой матч в нынешнем сезоне.

ЦСКА (78 очков, 51 игра) выиграл у «железнодорожников» все три очных поединка в нынешнем сезоне и продолжает уверенно возглавлять общую таблицу КХЛ.

«Локомотив» (56 очков, 50 игр) остался на восьмом месте в таблице Западной конференции, сохраняя отрыв в восемь очков от идущего девятым ХК «Сочи».

«Автомобилист» из Екатеринбурга благодаря дублю Брукса Мэйсека выиграл уральское дерби у челябинского «Трактора», ранее писал NEWS.ru.