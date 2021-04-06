ЦСКА в третий раз победил СКА в финале Западной конференции КХЛ

https://static.news.ru/photo/9b3704a8-9710-11eb-9ae7-96000091f725_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

Московский клуб ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в третьем матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Петербурге, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей. Победу ЦСКА принесли шайбы Антона Слепышева, Максима Шалунова, Мэта Робинсона, Максима Маминаи и Констанатина Окулова.

СКА ответил голами Евгения Тимкина и Игоря Ожиганова.

Ранее хоккеисты столичного ЦСКА вышли в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв ярославский «Локомотив» в серии 1/4 финала. Седьмая встреча состоялась в Москве и закончилась победой армейского клуба со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). ЦСКА выиграл серию со счётом 4-3, в Западной конференции соперником «красно-синих» станет обладатель Кубка Гагарина 2019 года — СКА из Санкт-Петербурга, писал NEWS.ru.