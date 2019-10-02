https://static.news.ru/photo/b5a0e77c-e4f7-11e9-91ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первое в рамках нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) столичное дерби «Спартак» — ЦСКА завершилось разгромной победой «армейцев» — 9:3 (2:1, 4:1, 3:1).

В составе «красно-синих» отличился нападающий Кирилл Капризов, оформивший классический хет-трик в течение девяти минут третьего периода уже при счёте 6:3. Капризов забросил шайбы на 44-й, 46-й и 53-й минутах.

Двумя голами во втором периоде отметился другой лидер атаки ЦСКА Михаил Григоренко, отличившийся на 35-й и 40-й минутах.

Остальные шайбы у «армейцев» забросили Линден Вей (9-я минута), Сергей Калинин (14-я), Константин Окулов (30-я) и Иржи Секач (39-я).

Спартаковцы, открывшие счёт в матче благодаря точному броску защитника Дмитрия Вишневского на 8-й минуте, в дальнейшем смогли забить лишь дважды. Авторами голов стали Максим Гончаров (22-я минута) и Мартиньш Карсумс (20-я секунда третьего периода).

Забросив совместными усилиями дюжину шайб, две столичные команды установили рекорд результативности для одного матча в нынешнем сезоне КХЛ.

ЦСКА, набрав 21 очко после 12 проведённых игр, вновь на очко опередил подмосковный «Витязь» и вышел на первое место в общей таблице регулярного чемпионата.

В другом поединке игрового дня минское «Динамо» в родных стенах в овертайме победило «Сочи» — 2:1ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

В основное время матча на гол нападающего минчан Тему Пулккинена (22-я минута) южане ответили заброшенной шайбой Сергея Шмелёва (46-я).

Овертайм продлился 65 секунд — именно в этот момент точный бросок нападающего «Динамо» Артёма Демкова принёс победу хозяевам.

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