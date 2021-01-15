«Чувствую себя как гамбургер»: глава IIHF рассказал о встрече с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/e5dc7140-5805-11eb-b57e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Рене Фазель Фото: Николай Петров/РИА Нонвости

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, на которой обсуждалось проведение матчей чемпионата мира — 2021 в Минске. Фазель признался, что находится в очень сложной ситуации.

Я чувствую себя как гамбургер — нас словно провернули через мясорубку. Вы не можете представить, какая ненависть выливается на меня в соцсетях. Мы снова и снова задавали себе вопрос, можем ли мы провести чемпионат мира в этой стране, поэтому мы поехали в Минск. Чтобы поговорить с людьми и понять, возможно ли это. Мне хотелось посмотреть в глаза Лукашенко и узнать, всё ли в порядке, — цитирует Фазеля Watson.

Глава IIHF отметил, что в беседе затрагивалась политическая ситуация в Белоруссии. По его словам, Лукашенко с большим трудом разговаривал на эту тему.

Он едва не прервал беседу, когда мы затронули политические темы, вопросы о конституции и об оппозиции, — сообщил Фазель.

По его словам, Лукашенко заявил, что в стране нет политических заключённых. А те люди, которые находятся в тюрьме, осуждены не за политические проступки, а за преступления на демонстрациях.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По официальным данным, с большим отрывом выиграл возглавляющий республику с 1994 года Александр Лукашенко. Участники протестов убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Рене Фазель считает чудом вероятное проведение матчей чемпионата мира 2021 года в Минске. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в столице республики и Риге (Латвия). Но из-за политической обстановки в РБ организация может найти замену Белоруссии.