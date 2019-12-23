Традиционное рождественское и новогоднее хоккейное зрелище — молодёжный чемпионат мира — на сей раз будет более доступным для российских телезрителей, поскольку пройдёт в чешской Остраве. А это значит, что прямые трансляции матчей турнира будут начинаться не глубокой ночью, как это обычно бывает, когда МЧМ принимает США или Канада, а в удобные вечерние часы. Известный хоккейный агент, телеэксперт и спец по молодёжному хоккею Алексей Дементьев специально для NEWS.ru подробно представил предстоящий турнир и порассуждал о перспективах российской сборной в Остраве.

iihfhockey/facebook.com

«Нашу группу на МЧМ можно охарактеризовать так: врагу не пожелаешь!»

— Накануне мирового первенства болельщики и журналисты по традиции начинают оценивать шансы российской сборной, сравнивая состав нынешней и предыдущих наших команд на этих турнирах. Насколько «звёздным» можно назвать сегодняшний вариант «молодёжки»?

— Сейчас в сборной есть ребята, которые уже зарекомендовали себя на взрослом уровне, постоянно играя за клубы КХЛ. Это нападающие Василий Подколзин, Кирилл Марченко из петербургского СКА, Григорий Денисенко из ярославского «Локомотива», выступающий за океаном Александр Хованов, защитники Александр Романов из ЦСКА и питерский «армеец» Данила Галенюк, вратарская линия во главе с Амиром Мифтаховым у нас выглядит очень солидно. То есть в команде достаточно игроков, на которых ранее было немало поводов обратить внимание.

Александр Романов (26) Сергей Булкин/NEWS.ru

— Но достаточно ли опыта и таланта этих игроков, чтобы ставить нынешнюю российскую сборную по потенциалу выше её предшественниц, игравших, скажем в прошлом и позапрошлом годах на МЧМ?

— Знаете, за свою долгую работу в хоккее я убедился, что сравнивать команды по составам ни в коем случае нельзя. В первую очередь это связано с тем результатом, которого в итоге достигнут сборные на турнире. Вспомните, например, взрослые сборные Канады на последних чемпионатах мира, которые называли не иначе как «дрим тим» и заранее приписывали им золотые медали. А что получалось в итоге? На последнем мировом чемпионате первое место заняла сборная Финляндии, на которую вряд ли кто-нибудь ставил и рассчитывал, что она пройдёт так далеко. Вот вам и ответ на то, где и какие игроки были собраны. То же самое — и даже ещё в большей степени — относится и к молодёжным и юношеским чемпионатам мира. Тем более что группу, в которой сыграет в Остраве российская сборная, в двух словах можно охарактеризовать так: врагу не пожелаешь!

— Действительно, если у тебя в соперниках на предварительной стадии и хозяева турнира, и обе североамериканские сборные, лёгкой такую группу никак не назовёшь!

— И не следует забывать, что многие игроки из сборных Канады и США имеют опыт выступлений за клубы НХЛ. Поэтому можно сколько угодно называть состав своей сборной звёздным, восхищаться тем, как ребята играют за свои клубы в чемпионате КХЛ, но оценивать игру команды следует только по итогам выступления на крупных турнирах в своей возрастной группе. В этом плане молодёжное первенство мира как раз и является мерилом мастерства и класса хоккеистов.

Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

— Начинать чемпионат поединком с хозяевами турнира чехами вряд ли можно назвать идеальным вариантом для нашей сборной?

— Самая большая сложность в том, что в нашей предварительной группе не три, а сразу четыре топ-сборные. А играть в первом же туре с командой, которая является хозяйкой чемпионата, сложно вдвойне. Будет очень важно, как настроит команду тренерский штаб, как отнесутся к словам наставников игроки — от этого будет зависеть результат. Впрочем, в нашей группе все команды хорошие и примерно равного уровня, за исключением, наверное, Германии, которая, безусловно, серьёзно добавляет в последние годы и поборется за очки. Но только про встречу с немецкой сборной можно говорить с определённой уверенностью, что проблем у нашей команды возникнуть не должно.

«Групповой этап имеет одно преимущество: здесь поражение не носит фатального характера»

— Может быть, есть плюс в том, что с Канадой и США мы сыграем в группе, почти наверняка выйдем из неё в плей-офф, и в первом раунде североамериканцы команде Валерия Брагина точно не попадутся, поскольку четвертьфинальные пары будут составляться по принципу «крест-накрест», по одной команде из разных подгрупп?

— Наверное, доля истины в таких рассуждениях имеется. Но, с другой стороны, чтобы завоевать золотые медали, нужно обыгрывать всех соперников, невзирая на то, на каком этапе ты с ними встречаешься. Так или иначе, проходя по турнирной сетке дальше, с этими сборными почти наверняка придётся сыграть ещё раз. Посмотрите на другую группу — там есть сборные Швеции и Финляндии, которые и всегда, и конкретно сейчас очень прилично выглядят. Да и швейцарцев я бы не сбрасывал со счетов. У каждой из команд есть свои изюминки, но предварительный этап имеет одно преимущество: здесь можно проиграть один матч, поражение не носит фатального характера. Опять же предлагаю вспомнить ставший уже легендарным мировой чемпионат в Баффало в январе 2011 года, который российская сборная начала весьма невзрачно, и на ту команду мало кто ставил, за исключением специалистов. Но та команда, состоявшая из игроков 1991 года рождения и моложе, триумфально закончила турнир суперволевой победой 5:3 над канадцами.

— Некоторые специалисты опасаются, что мировое первенство в Чехии может предстать в невыгодном свете в плане посещаемости и зрительского интереса по сравнению с турнирами, проходящими за океаном. Иными словами, на отдельных матчах трибуны могут оказаться полупустыми. Такая проблема действительно актуальна?

— Я сильно сомневаюсь, что подобное возможно. Потому что в Чехии очень любят хоккей, для местных болельщиков молодёжный чемпионат мира станет настоящим праздником, а Острава — очень хороший, реально «хоккейный» город. Недалеко от него проходит граница со Словакией, так что наплыв болельщиков из этой страны (сборная Словакии выступает в группе со Швецией, Финляндией, Швейцарией и Казахстаном. — NEWS.ru) гарантирован. Поэтому не думаю, что на каких-то встречах трибуны могут оказаться полупустыми. Во всяком случае, когда молодёжное первенство мира в последний раз проходило в Чехии — в Пардубице, зрители заполняли трибуны едва ли не под завязку.

Андрей Свечников Mark LoMoglio/Icon Sportswire/Global Look Press

— Все ли сильнейшие игроки сейчас собраны в российской команде? Вспоминается прошлый год, когда «Каролина Харрикейнз» не отпустила на МЧМ Андрея Свечникова, который нынче на глазах превращается в настоящую звезду российского хоккея. Есть ли сейчас подобного рода потери в нашей сборной?

— По поводу комплектования состава сборной и выбора игроков вопрос всегда несколько некорректный, потому что есть тренерский штаб команды, который имеет больше информации и более полную картину состояния всех кандидатов. Выбор сделан, тренерский штаб тоже укомплектован, поэтому осталось только ждать выступления российской сборной и её хороших результатов.

«Все должны впрягаться, ехать в одном направлении и тянуть эту тачку ради победы сборной»

— Кстати, о тренерском штабе: не так давно ассистентами Валерия Брагина стали легендарный в недавнем прошлом нападающий Игорь Ларионов, а также долгое время игравший в НХЛ Николай Хабибулин. Что можете сказать об обновлённой бригаде наставников нашей «молодёжки»?

— Думаю, всем понятно, каковы будут функции бывшего голкипера Николая Хабибулина, который продолжит работать по своей специальности. Что касается роли Игоря Ларионова в штабе молодёжной сборной, он сам об этом подробно рассказал в многочисленных интервью. Поэтому здесь всё достаточно чётко и понятно. Ну а оценивать работу тренерского штаба молодёжной сборной можно будет только по итогам мирового первенства.

— На кого из игроков, выступающих в низших заокеанских лигах, например, АХЛ, вы бы посоветовали обратить внимание? Кто в ближайшее время может стать новой звездой российского хоккея?

— Пожалуй, это самый сложный вопрос. Выделить одного-двух ребят тяжело, если отмечать нескольких игроков, это войдёт в противоречие с тем командной, коллективной манерой игры, которая присуща российской сборной. Поэтому вот именно этим составом нужно дождаться игр самого чемпионата и его результатов. Здесь может быть много факторов, связанных с тем, что для одних игроков главной целью является попадание в состав, а для других — победа в чемпионате. И от того, какие первоочередные задачи стоят перед игроками сборной, будет зависеть их игра на мировом первенстве. Но вообще, конечно, в каждой линии у нас есть качественные хоккеисты, имена которых у болельщиков и специалистов уже на слуху.

— То есть вы имеете в виду в первую очередь тех игроков, которые уже успели зарекомендовать себя в нашей лиге, в КХЛ?

— Я бы не стал разделять на тех, кто играет здесь и «там», за океаном. Все ребята выходят на площадку в свитерах российской сборной, поэтому не следует перетягивать одеяло в сторону одних либо других. Все одинаково должны впрягаться, ехать в одном направлении и тянуть эту тачку ради победы нашей сборной.

— В нынешнем сезоне КХЛ начала постепенный переход к площадкам меньших размеров. Если бы МЧМ проходил в Северной Америке, это, наверное, могло бы помочь нашей сборной лучше подготовиться к турниру и быстрее приспособиться к узким площадкам канадского образца. Но сейчас мировое первенство пройдёт в Европе, поэтому проблема отпадает сама собой и, напротив, станет актуальной для представителей США и Канады?

— Процесс вкатывания в турнир и привыкания к площадкам в любом случае будет актуальным. Но, к примеру, если говорить о североамериканских сборных, то в США, в Плимуте, где находится штаб молодёжной и юношеских национальных команд, в тренировочном центре есть коробки двух размеров — европейского и канадского. И в зависимости от условий предстоящего турнира американская сборная тренируется на площадке необходимого стандарта. В Канаде тоже никаких проблем на этой почве не возникает, поскольку по всей стране есть много мест, где имеются площадки как европейского, так и привычного для них уменьшенного размера. Другое дело, что североамериканцам после прилёта в Европу потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к другим часовым поясам и существенной разнице во времени. Этот аспект действительно будет не самым приятным для канадцев и американцев.

«Выбор соперника по плей-офф всегда становится худшим, расслабляющим фактором для команды»

— А насколько оптимальными будут на МЧМ составы сборных Канады и США? Можно ли говорить о существенных потерях, имея в виду тех молодых игроков, которые уже на постоянной основе играют за клубы НХЛ, а потому по решению боссов этих клубов не будут отпущены в национальные сборные для участия в мировом первенстве?

— Честно говоря, не обращал на это особого внимания. Я рад в целом за хоккей, за то, что клубы НХЛ всё равно не стали препятствовать участию молодых игроков в МЧМ в глобальном плане, и целый ряд хоккеистов смогут выступить на турнире в Остраве. Ведь руководители клубов понимают, что участие их представителей в столь крупном турнире — это хороший пиар, а если игроки вернутся с медалями, то это будет вдвойне приятной новостью для клуба. Так что информационная, медийная составляющая здесь тоже играет очень большую роль.

Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Болельщики вправе ждать от российской сборной только победы на чемпионате мира или, как в последнее время говорит президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк по взрослую национальную команду, любая медаль мирового первенства — уже хороший результат?

— Не думаю, что какая-нибудь из топ-сборных ставит себе целью перед чемпионатом мира занять какое-либо другое место, кроме первого. Все настроены на максимальный результат — просто одни об этом открыто говорят, а другие стараются не делать громких заявлений. Но, зная составы финнов, шведов, чехов, не говоря уже о канадцах и американцах, можно быть на сто процентов уверенным: все эти команды — претенденты на победу на МЧМ. Поэтому, помимо всего прочего, хочу пожелать российской сборной везения, прежде всего, при игре в обороне. А также — в тот момент, когда будет определяться сетка плей-офф мирового чемпионата. Потому что от того, как сложатся четвертьфинальные пары, и какая сборная на какого соперника попадёт в дальнейшем, будет очень многое зависеть.

— Кстати, матч с потенциальным аутсайдером — сборной Германии, которым российская сборная завершает программу игр на групповой стадии, может помочь команде Валерий Брагина не то чтобы выбрать соперника по четвертьфиналу, но просчитать свой дальнейший турнирный маршрут. Речь не идёт о намеренном поражении, нет — можно ведь при победе с разницей, допустим, в пять шайб получить одного соперника в первом раунде плей-офф, а с разницей в семь или десять — другого?

— Уверен, что не будет наша сборная ничем подобным заниматься. Потому что, если стараться использовать такие возможности, когда они возникают по ходу турнира, это никогда не пойдёт впрок. Всегда подобный выбор соперника становится только худшим, расслабляющим фактором для команды. Не думаю, что тренерский штаб нашей сборной будет рассматривать какие-то другие варианты в каждом из матчей, кроме как игра на максимальный результат. Нужно пытаться обыграть всех соперников по группе, чтобы занять в итоговой таблице как можно более высокое место и получить на старте плей-офф не шведов и финнов, а команду поскромнее.