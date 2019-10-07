https://static.news.ru/photo/63f88002-e924-11e9-8c9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: hctraktor.org

Два поединка игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием команд Восточной конференции завершились с одинаковым счётом 3:0.

«Автомобилист» на своей площадке в Екатеринбурге сломил сопротивление челябинского «Трактора», забросив все три шайбы в заключительной двадцатиминутке.

На 46-й минуте (с интервалом в 54 секунды) отличились легионеры «Автомобилиста» — Дэн Секстон и Найджел Доус, а за 41 секунду до финальной сирены Артём Гареев отправил шайбу в пустые ворота пытавшегося спасти игру «Трактора».

Чешский голкипер хозяев Якуб Коварж отразил все 25 бросков соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

Екатеринбуржцы продлили победную серию в очных встречах с челябинцами до девяти игр.

Уфимскому «Салавату Юлаеву» не помогли родные стены в противостоянии с магнитогорским «Металлургом» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Авторами заброшенных шайб у гостей стали Денис Паршин (16-я минута), Роман Любимов (30-я) и Богдан Потехин (57-я).

Справившись с 27 бросками юлаевцев, вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин отыграл «на ноль» первый матч в нынешнем сезоне.

Руководство «Металлурга» обновило бригаду легионеров в команде, расторгнув контракт с канадским защитником Полом Постмой и подписав соглашение с чешским нападающим Андреем Нестрашилом, ранее писал News.ru.