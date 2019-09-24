https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Хабаровский «Амур» лишь в десятом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сумел одержать свою первую победу. В дальневосточном дерби хабаровчане одолели «Адмирал» из Владивостока — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2).

В начале второго периода хозяева повели 2:0 после заброшенных шайб Вячеслава Ушенина (8-я минута) и Александра Горшкова (26-я). Однако к середине третьей двадцатиминутки счёт сравнялся благодаря голам Маркуса Юнга (47-я минута) и Константина Глазачева (48-я).

Решающим стал точный бросок 25-летнего защитника «Амура» Валерия Васильева в большинстве за 57 секунд до финальной сирены.

Набрав пять очков после десяти проведённых матчей, хабаровчане остались на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, но догнали магнитогорский «Металлург» (пять очков после девяти игр) и лишь на два очка отстают от китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».

У «Адмирала» после девяти сыгранных матчей восемь очков и девятая строчка в таблице.

Новосибирская «Сибирь» прервала победную серию казанского «Ак Барса» и сравнялась с ним в таблице «Востока», ранее писал News.ru.