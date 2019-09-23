https://static.news.ru/photo/1b38e098-de2d-11e9-a3a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

Новосибирская «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нанесла поражение казанскому «Ак Барсу» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).

26-летний нападающий сибиряков Данил Романцев стал автором хет-трика, забросив шайбы на 10-й, 18-й и 26-й минутах. Ещё один гол у хозяев на счету Евгения Чесалина (33-я минута).

Казанцы ответили точными бросками Кирилла Петрова (12-я минута) и Владимира А. Ткачёва (53-я), однако этого не хватило, чтобы продлить победную серию: до этого «Ак Барс» выиграл шесть матчей кряду.

Набрав 12 очков в девяти встречах, «Сибирь» вышла на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, догнав «Ак Барс» (казанцы провели на игру меньше и занимают третью строчку).

В другом поединке игрового дня челябинский «Трактор» на своей площадке уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

У гостей отличились Мэтт Уайт (15-я минута) и Александр Брынцев (50-я), в составе уральцев единственную шайбу забросил Андрей Попов (25-я).

31-летний нападающий «Нефтехимика» Денис Казионов провёл 500-й матч в КХЛ.

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