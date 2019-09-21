https://static.news.ru/photo/361faed8-dd78-11e9-a613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Подмосковный «Витязь» продолжает сенсационно возглавлять турнирную таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В очередном матче регулярного чемпионата подопечные Михаила Кравеца победили в Санкт-Петербурге СКА — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Гости открыли счёт на 17-й минуте (это сделал Александр Сёмин) и в дальнейшем только наращивали своё преимущество. Остальные три шайбы забросили Павел Чернов (31-я минута), Евгений Монс (45-я) и Алексей Макеев (58-я, в пустые ворота).

У СКА отличились Дмитрий Кагарлицкий (22-я минута) и Александр Барабанов (53-я).

Голкипер «Витязя» Илья Ежов отразил 49 из 51 броска по воротам.

Подмосковная команда прервала серию из 20 поражений в матчах с питерскими «армейцами». В последний раз «витязи» побеждали СКА в январе 2011 года.

После этой победы «Витязь» с 16 очками в девяти матчах закрепился на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

В другом матче игрового дня омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе уверенно победил китайский «Куньлунь Ред Стар» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

У «ястребов» дублем отметился защитник Вячеслав Войнов, забросивший шайбы на 9-й и 42-й минутах. Ещё три гола у хозяев забили Тэйлор Бек (23-я минута), Евгений Грачёв (37-я) и Сергей Шумаков (58-я).

В составе «Куньлуня» авторами заброшенных шайб стали Спенсер Фу (14-я минута) и Джейк Челиос (за 33 секунды до финальной сирены).

Набрав в девяти матчах 13 очков, «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции.

Победы нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» позволили обеим командам сохранить позиции в группе лидеров «Запада» КХЛ, писал ранее News.ru.