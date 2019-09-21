https://static.news.ru/photo/bac7778e-dccd-11e9-bb4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Нижегородское «Торпедо» и московское «Динамо», благодаря победам в очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сохранили позиции в группе лидеров Западной конференции.

Нижегородцы удачно съездили в Череповец, где обыграли местную «Северсталь» — 4:2 (3:1, 1:0, 0:1).

У «Торпедо» отличились Станислав Бочаров (2-я минута), Куинтон Хауден (16-я) и сделавший дубль Джордан Шрёдер (18-я и 40-я).

«Сталевары» ответили голами Андрея Алексеева (12-я минута) и Владислава Кодолы (57-я).

У хозяев на 47-й минуте за атаку соперника в область головы и шеи был удалён до конца игры защитник Владислав Провольнев.

Имея 12 очков после десяти игр, «Торпедо» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице «Запада».

Московское «Динамо» на своей площадке сломило сопротивление рижских одноклубников — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

До заключительной минуты второго периода счёт не был открыт, но с интервалом в 51 секунду москвичи сумели забросить две шайбы. Сначала отличился Андре Петерссон, а за четыре секунды до сирены на второй перерыв — защитник Кирилл Лямин.

На 57-й минуте, когда гости заменили вратаря на полевого игрока, Петерссон отправил шайбу в пустые ворота. На 59-й минуте счёт успел измениться дважды Даниэлс Берзиньш не позволил голкиперу хозяев Ивану Бочарову (отразил 38 бросков из 39) заработать «сухарь», а через 14 секунд Дмитрий Яшкин установил окончательный счёт.

Москвичи после этой победы с 11-ю набранными очками в девяти проведённых матчах занимают пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Сочи» на своей площадке в овертайме уступил «Адмиралу» из Владивостока — 1:2ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).

На 4-й минуте нападающий хозяев Сергей Шмелёв открыл счёт, на 22-й Владимир Бутузов забросил ответную шайбу.

Спустя 1 минуту и 18 секунд после начала дополнительной пятиминутки победу «Адмиралу» принёс капитан команды Константин Глазачев.

Ещё один поединок игрового дня завершился крупной и сухой победой хозяев льда: минское «Динамо» разгромило финский «Йокерит» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

Авторами заброшенных шайб стали Кирилл Готовец (27-я минута), Тему Пулккинен (32-я и 55-я), Андрей Костицын (39-я) и Никита Феоктистов (42-я).

Шведский голкипер минчан Юнас Энрот отразил все 20 бросков соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

Лидер чемпионата «Автомобилист» из Екатеринбурга потерпел первое поражение в сезоне, писал ранее News.ru.