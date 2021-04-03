Хоккеисты в США на 500-й матч Бобровского написали имена на кириллице

https://static.news.ru/photo/de5d691a-9509-11eb-85c7-96000091f725_660.jpg Фото: flapanthers/instagram.com

Американские хоккеисты из команды «Флорида» решили поддержать своего вратаря Сергея Бобровского и на его 500-й матч в карьере надели на разминку свитеры с фамилиями на кириллице.

Юбилейная игра Бобровского прошла ещё в феврале прошлого года. 3 апреля он выступил в матче регулярного чемпионата НХЛ в составе «Пантерз». Его команда обыграла «Коламбус» со счётом 5:2, пишет Championat.com.

Всего 32-летний голкипер принял в этом сезоне участие в 37 играх. Он пропустил 62 шайбы. С 2019 года спортсмен играет за «Флориду».

Ранее NEWS.ru писал, что российский форвард клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забросил 717-ю шайбу в ходе гостевой встречи с «Баффало» и сравнялся по показателям с канадцем Филом Эспозито.

Лучшим снайпером НХЛ является канадский хоккеист Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы в 1487 проведённых матчах.