Александр Кожевников: мечтаю, чтобы в Пекин-2022 приехали звезды НХЛ

Недавно было принято решение, что звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в ближайших зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

НХЛ уже разослала памятки игрокам с уточнениями по поводу времени и правил участия в ОИ-2022. Но Лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения. Если игроки отправятся на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.

Этот вопрос денежный и потому перед каждой зимней Олимпиадой он решается (или не решается) путём долгих переговоров между руководством НХЛ и ИИХФ — Международной федерацией хоккея на льду. МОК и ИИХФ, конечно, заинтересованы в приезде главных звезд хоккея, играющих в североамериканских клубах. НХЛ же заинтересована получить финансовую компенсацию за то, что соревновательный календарь прерывается в самом его разгаре, плюс страховки на тот случай, если хоккеисты мультимиллионеры получат травмы. По неофициальным данным, сейчас в переговорах решался вопрос по выплате клубам НХЛ какой-то части прибыли от олимпийского турнира в Пекине.

Самый популярный обозреватель и аналитик хоккея — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, уже заявил в СМИ, что у сборной России шансов на победу в Пекине-2022 будет больше, если звезды НХЛ на Олимпийские игры все-таки не приедут. Мы обратились именно к нему и обратился за уточнениями.

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Александр Викторович, чем вы объясните такое своё предположение?

Давайте будет отталкиваться от того, что, если судить по громким именам, то среди кандидатов в сборную Канады звезд первой величины будет побольше, чем у нас. К моему сожалению. Возможно, и у сборной США тоже может оказаться больше знаменитостей мирового масштаба. Про сборные Швеции и Финляндии на данный момент я не могу так сказать.

А если все-таки НХЛ даст «добро», вы уверены, что в сборную России приедут все сильнейшие из-за океана?

В команду Валерия Брагина — да, я уверен. Если сравнивать с его предшественниками, он лучше них знаком со всеми нашими кандидатами в сборную, в том числе и играющими за океаном. Почти все росли на его глазах, а многие прошли через его руки, играя за молодёжные сборные. А Овечкин, Малкин и другие возрастные игроки будут отдаваться полностью, потому что это станет их последним в жизни шансом завоевать звание олимпийских чемпионов. Это очень почётно в НХЛ: тех, кто в своей карьере завоевал звания чемпионов мира и Олимпийских игр, а также Кубок Стенли, включают в символический клуб Triple Gold Club. Всего в этом «Тройном золотом клубе» лишь 29 хоккеистов — 11 канадцев, 9 шведов, 7 россиян и 2 чеха. А для россиян тоже особо почётно звание олимпийского чемпиона. Овечкин в своих интервью неоднократно подчёркивал, что его карьере нет лишь золотой олимпийской медали.

В предыдущий раз все звезды НХЛ приезжали на Олимпиаду 2014 года. Почему наши там сыграли неудачно?

Я считаю, что та команда у нас была сильная. Уступили в равной борьбе финнам. Довольно спорно нам гол не засчитали. Стечение обстоятельств — в плей-офф нам попался очень сильный соперник.

Алексей Куденко/РИА Новости

Гипотетический вопрос. Например, у нас есть тройка игроков КХЛ, которая в течение сезона вместе играет в Евротуре, а может быть, даже и в клубе. Если тренер Брагин возьмёт из НХЛ трех сильнейших нападающих — уровня условных Кучерова, Овечкина и Панарина — то сколько времени ему понадобится, чтобы тройка заокеанских игроков наладила взаимодействие и стала сильнее сыгранной КХЛ-овской?

Ну, и в КХЛ у нас были тройки разные. Например, сильнее звена Морозов — Зиновьев — Зарипов, пожалуй, и за океаном не было. Но сейчас, к сожалению, из игроков российских клубов невозможно собрать такую сильную тройку. Но на то и нужна высокая тренерская квалификация наставника сборной, чтобы из отдельно выступающих хоккеистов подобрать тройку правильно и, желательно, быстро. Дело не только в продолжительности работы, но и высоком мастерстве игроков и тренера.

Что вы ждете от хоккейного олимпийского турнира?

Вы помните, как после Олимпиады в Пхенчхане некоторые скептики оценили победу нашей сборной не в должной мере — дескать, не приехали звезды НХЛ. Но ведь в нашу сборную сильные легионеры тоже в 2018 году не приехали. Так что от души желаю, во-первых, чтобы наши опять победили. Во-вторых, чтобы из НХЛ приехали все звезды, и при этом наши победили.