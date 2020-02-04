https://static.news.ru/photo/ef51f6d8-46ee-11ea-8d1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт "АК Барс"

Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский « Ак Барс » а очередном поединке регулярного чемпионата на своей площадке переиграл подмосковный «Витязь» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

У хозяев шайбы забросили Дмитрий Юдин (5-я минута), Джастин Азеведо (14-я), Артём Галимов (на 56-й секунде второго периода), Мэттью Фрэттин (за 38 секунд до второго перерыва) и Эмиль Галимов (42-я минута).

В составе гостей отличились Алексей Макеев (16-я минута) и Святослав Гребенщиков (47-я).

«Ак Барс» (82 очка, 54 игры) выиграл седьмой матч подряд в чемпионате и продолжает лидировать на «Востоке».

«Витязь» (58 очков, 55 игр) имеет одинаковые показатели с нижегородским «Торпедо», но по дополнительным критериям занимает восьмое место («автозаводцы» — седьмое) в таблице Западной конференции.

Петербургскому СКА хватило одного гола для выездной победы над московским «Спартаком» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Автором победной для «армейцев» шайбы стал на 9-й минуте защитник Антон Белов.

Голкипер петербуржцев Александр Самонов отразил 21 бросок соперника и заработал четвёртый «сухарь» (второй кряду) в нынешнем сезоне. Его сухая серия составляет 125 минут 42 секунды.

Защитник СКА Артём Зуб провёл 300-й матч в КХЛ.

СКА (79 очков, 55 игр) впервые в сезоне обыграл «красно-белых» в очной встрече (до этого — три поражения), продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей и занимает второе место в таблице Западной конференции.

«Спартак» (68 очков, 55 игр) остался на пятом месте на «Западе».

Финский «Йокерит» в гостях победил рижское «Динамо» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1).

У «джокеров» дубль сделал Петри Контиола (голы на 13-й и 16-й минутах), по одной шайбе забросили Петер Регин (11-я минута) и Стив Мозес (52-я).

В составе хозяев точными бросками отметились Микелис Редлихс (35-я минута) и Виталий Павлов (46-я).

«Йокерит» (75 очков, 55 игр) выиграл у рижан все четыре очных поединка в нынешнем чемпионате и занимает четвёртое место на «Западе», уступая московскому «Динамо» лишь по дополнительным показателям.

Рижское «Динамо» потерпело десятое поражение подряд в чемпионате и давно потеряло все шансы на продолжение борьбы в плей-офф.

«Динамо» из российской столицы в домашнем поединке вырвало волевую победу у ярославского «Локомотива», ранее писал NEWS.ru.