https://static.news.ru/photo/f993f2aa-5282-11ea-9f6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

В поединке двух лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» убедительно переиграл омский «Авангард» — 5:3 (2:0, 0:0, 3:3).

У хозяев отличились Эмиль Галимов (2-я минута), Станислав Галиев (за 38 секунд до первого перерыва), Джастин Азеведо (44-я минута), Дмитрий Воронков (49-я) и Михаил Фисенко (53-я).

«Ястребов» прорвало лишь в концовке встречи, когда они за несколько минут забили трижды усилиями Роба Клинкхаммера (54-я минута), Егора Мартынова (56-я) и Павла Дедунова (за шесть секунд до финальной сирены).

За 64 секунды до конца третьего периода голкипер гостей Эмиль Гарипов не позволил капитану «барсов» Данису Зарипову реализовать штрафной бросок.

Нападающий омичей Денис Зернов провёл 200-й матч в КХЛ.

«Ак Барс» (89 очков, 58 игр) после этой победы стал недосягаемым для «Авангарда» (82 очка, 59 игр) и остальных конкурентов и гарантировал себе первое место в таблице «Востока», а с ним — и преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф вплоть до полуфинала.

Ярославский «Локомотив» на своём льду крупно выиграл у подмосковного «Витязя» — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

В составе «железнодорожников» точными бросками отметились Александр Свитов (6-я минута), Магнус Пяярви-Свенссон (33-я), Артур Каюмов (42-я), Владимир А.Ткачёв (57-я, в меньшинстве) и Александр Полунин (58-я).

Единственную шайбу у гостей на 10-й минуте забросил Пекка Йормакка.

Форвард «Витязя» Павел Чернов провёл 400-й матч в КХЛ.

«Локомотив» (68 очков, 59 игр) закрепился на шестом месте в Западной конференции и не позволил «Витязю» (61 очко, 58 игр), занимающему седьмую строчку в таблице «Запада», досрочно оформить выход в плей-офф.

Московский «Спартак» дома уступил нижегородскому «Торпедо» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2).

Победу «автозаводцам» принесли дубль Джордана Шрёдера (голы на 3-й и 53-й минутах) и шайба Станислава Бочарова (49-я минута).

У «красно-белых» отличились Максим Цыплаков (38-я, в меньшинстве) и Яков Рылов (46-я).

«Спартак» (72 очка, 58 игр) находится на пятом месте на «Западе», «Торпедо» (60 очков, 59 игр) выиграло в столице у «красно-белых» впервые с 31 августа 2015 года и, оставшись на восьмой строчке таблицы «Запада», увеличило отрыв от идущего девятым ХК «Сочи» до пяти очков.

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