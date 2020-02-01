50 лет назад Советский Союз заключил с ФРГ сделку о поставке газовых труб и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу. В качестве оплаты за поставку оборудования СССР предложил сам газ с месторождений Западной Сибири. Соглашение назвали «сделкой века», так как оно стало крупнейшим за всю историю отношений двух стран.
gazprom.ru
1 февраля 1970 года, город Эссен (Германия), конференц-зал отеля «Кайзерхоф». Подписание первого контракта на поставки природного газа из СССР в ФРГ
gazprom.ru
Verbundnetz Gas/gazprom.ru
1972 год. В рамках «сделки века» ещё до начала поставок газа из СССР в ФРГ подписано соглашение об увеличении объёмов поставок газа. Подобные соглашения также были подписаны в 1974-м и 1979 годах
gazprom.ru
20 ноября 1981 года. «Союзгазэкспорт» (сейчас «Газпром экспорт») и компания Ruhrgas подписали новый («четвёртый») договор о поставках в ФРГ дополнительно 8 млрд куб. м газа в год в период с 1984 по 2008 год
gazprom.ru
1993 год. На территории Германии «Газпром» и Wintershall завершили строительство газопровода MIDAL протяжённостью 702 км. Создание системы MIDAL-STEGAL дало «Газпрому» прямой выход на газовый рынок Германии
gazprom.ru
1998 год. Экологический проект «Газпрома» и Ruhrgas по сокращению выбросов углекислого газа на российских газотранспортных предприятиях удостоен премии Федерального объединения германской промышленности
gazprom.ru
WINGAS вывел на полную мощность самое крупное в Германии и Западной Европе подземное газовое хранилище «Реден» (активная ёмкость — 4,2 млрд куб. м газа)
gazprom.ru
18 мая 2005 года. «Газпром», RAG и WINGAS подписали контракт на строительство подземного хранилища газа «Хайдах» (Австрия) — второго по величине в Центральной Европе (активная ёмкость — 2,8 млрд куб. м газа)
RAG/gazprom.ru
3 апреля 2006 года. Подписано соглашение между «Газпромом» и Е.ON Ruhrgas AG о научно-техническом сотрудничестве, подготовке и повышении квалификации персонала компаний
gazprom.ru
Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления концерна BASF SE Юрген Хамбрехт (слева направо) на церемонии ввода в эксплуатацию первого участка ачимовских залежей Уренгойского газоконденсатного месторождения
picture-alliance/dpa/ТАСС
2009 год. Создан консорциум для строительства в Германии ПХГ «Катарина», в который вошли «Газпром» и Verbundnetz Gas
gazprom.ru
9 апреля 2010 года. Началось строительство газопровода «Северный поток», где доли участия Wintershall и E.ON Ruhrgas в компании-операторе Nord Stream AG составили по 15,5%
gazprom.ru
В Германии началось строительство ПХГ «Катарина»
gazprom.ru
2012 год. Начато строительство газопровода «Южный поток»
gazprom.ru
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