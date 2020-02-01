22 ноября испонилось 110 лет со дня рождения советского конструктора вертолётов и учёного Михаила Леонтьевича Миля. В 30-х годах он работал в ЦАГИ имени Жуковского, где участвовал в разработке автожиров А-7, А-12 и А-15. В годы Великой Отечественной войны занимался усовершенствованием боевых самолётов, за что и был награждён на государственном уровне. В 1964 году Миль стал генеральным конструктором вертолётостроительного конструкторского бюро. Под его руководством удалось создать такие вертолёты, как Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10 и Ми-24. Московский вертолётный завод (МВЗ), который сейчас входит в холдинг «Вертолёты России», носит имя Миля.