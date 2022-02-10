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Большевиков назвали «философски неполноценными»

Философ Козырев: большевики чувствовали комплекс философской неполноценности
13:48, 10 февраля 2022
Большевиков назвали «философски неполноценными» Иосиф Сталин на 16 съезде Коммунистической партии, июль 1930 года Фото: Russian Look/Global Look Press
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Большевики в глубине души чувствовали комплекс философской неполноценности, это вылилось в идеологический конфликт, который привел к высылке интеллигенции из России, считает кандидат философских наук Алексей Козырев. Он также назвал марксистскую теорию познания примитивной, пишет Lenta.ru.

Воинствующий материализм вообще вторичен по отношению к воинствующему идеализму. Большевики это в глубине души понимали и чувствовали комплекс философской неполноценности. Взгляд на человека как на сумму социальных отношений — это не самое глубокое постижение человека, существующее в истории мировой философии, — подчеркнул Козырев.

Ранее глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что в США в ближайшие десятилетия может произойти социалистическая революция. Бедные американцы искренне ненавидят капиталистическую систему, а правительство страны уже не может сдерживать эту тенденцию.

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