Большевиков назвали «философски неполноценными»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не должна быть единственной страной, которая неоднократно рассказывает о ключевых вехах Второй мировой войны и о вкладе РФ в победу над фашизмом. Она считает, что в скором времени Россию будут причислять не к антигитлеровской коалиции, а к «оси зла», пишет ИА SM-News.

А мы, естественно, будем причислены не к антигитлеровской коалиции, а, наоборот, к оси зла. Мы практически на каждом брифинге рассказываем о ключевых вехах Второй мировой войны, о нашем участии, обращаем...