За сутки в России 9704 человека вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b8d2e3ca-12c1-11eb-81a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 10 тысяч россиян полностью вылечились от коронавирусной инфекции за сутки. Как сообщили 20 октября представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19, число выздоровевших составило 9704 человека.

Из них 1904 случая зафиксировано в Москве. В общей сложности с момента начала пандемии, которая была объявлена в марте, количество поправившихся москвичей составило 277 608 человек.

По информации на 20 октября, в России зафиксировано 1 431 645 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. 24 635 заразившихся коронавирусом скончались, общее число выздоровевших составило 1 085 608 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уже в ноябре может начаться массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» — такой прогноз дал производитель вакцины. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал вакцинацию жителей столицы в декабре-январе.