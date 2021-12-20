За отказ вакцинироваться россиян предложили штрафовать на $100

Россиян, которые отказываются ставить себе прививку от коронавируса, нужно штрафовать минимум на 100 долларов. Такое наказание «ударит по их кошельку» и заставит задуматься. Такое мнение в беседе с изданием ForPost высказал пульмонолог Сергей Пурясев. Он отметил, что ориентироваться на богатых людей не нужно, достаточно будет штрафа в несколько тысяч.

При введении штрафов не нужно ориентироваться на олигархов. Они уже все привились. Ста долларов (7,4 тысячи рублей) будет достаточно, чтобы люди пошли в прививочные кабинеты. Эта сумма больно ударит по карманам граждан, — рассказал врач изданию.

Он отметил, что в день в России умирают тысяча человек россиян: в такой ситуации — не до сюсюканий. При этом директор ТФОМС Севастополя Татьяна Гроздова тоже считает, что штраф за отказ делать прививку «станет дополнительной стимулирующей мерой для граждан». Но, по её словам, пока на такие меры «всё-таки идти не стоит».

Ранее прививка от коронавируса вошла в национальный календарь профилактических прививок. Приказ Минздрава РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против COVID-19 относятся лица 60 лет и старше.