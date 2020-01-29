https://static.news.ru/photo/6a500bf6-4215-11ea-859c-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Медики назвали полезные свойства овсяного печенья, одно из которых напрямую касается мужского здоровья. Овсяное печенье, при условии, что в нём не менее 14% и более овсяной муки, повышает сперматогенез.

Овсяная мука отличается большим содержанием жира и витамина F, которые не синтезируется организмом, а поступает извне и очень важен для мужчин. Он же снимает воспалительные процессы в области предстательной железы, сообщила врач-терапевт Марина Астафьева в эфире программы «Естественный отбор» на телеканале ТВЦ .

Кроме этого, овсяное печенье улучшает настроение, так как содержит такое уникальное вещество, как аминокислота триптофан. Из последней синтезируются ферменты серотонина, который известен как «гормон счастья».

Овсяное печенье способствует укреплению иммунитета, так как содержит клетчатку, которая обеспечивает нормальную микрофлору и здоровую работу кишечника.

Но всё это эффективно в случае, если продукт является качественным и безопасным. так, эксперты не советуют брать печенье в бумажной упаковке, а выбирать только в полиэтиленой запаянной и целой таре. Нужно обращать внимание на дату выработки, срок хранения, срок годности. Оптимальная доза потребления продукта — два печенья в день.

Качественное овсяное печенье отдаёт небольшой горчинкой за счёт компонентов, входящих в его состав: корицы, ванилина и овсяной муки. Но если горечь носит другой характер, то от такого печенья нужно избавиться. Несвойственная продукту горечь, говорит доцент МГУТУ им.Разумовского Тамара Юдина, свидетельствует о прогорклом жире или некачественной муке, которая долго хранилась.

Такие добавки, считают медики, уже являются опасными, так как они окисляются в организме и превращаются в канцерогенные вещества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские диетологи назвали овсяную кашу самым важным продуктом для людей, страдающих гипертонией.