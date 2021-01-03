Врачи рассказали, как безопасно отдохнуть в новогодние праздники

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Врачи подготовили рекомендации по весёлому и безопасному отдыху в период январских выходных.

По словам врача общей практики Анастасии Тараско, лучшим решением станет отдых на свежем воздухе в узком семейном кругу.

Если есть возможность, лучше всего, конечно, уехать за город, но если нет, можно гулять в парках, кататься на коньках, беговых лыжах, заниматься любыми зимними видами спорта, — отметила она.

В свою очередь иммунолог Мария Польнер рассказала, что хорошим вариантом являются прогулки в зимнем лесу, подальше от остальных людей. А вот посещение баров, ресторанов и других закрытых общественных мест крайне не желательно.

Инфекционист Анна Баландина пояснила, что в данном случае действует общее правило — чем меньше помещение, тем больше риск заразиться.

Её поддержала Тараско, подчеркнувшая, что в таких местах риск заражения любой ОРВИ значительно выше.

Более того, такие места особенно не рекомендуется посещать людям, которые недавно перенесли коронавирус. И хотя риски повторного заражения малы, у переболевших COVID-19 пониженный иммунитет, из-за чего можно заболеть другой, не менее серьёзной респираторной инфекцией, — уточнила она.

Провести время весело и снизить риск заражения помогут парки, катки, катание на горках и лыжах, а также кинотеатры, театры и концертные залы, количество мест в которых в настоящее время ограничено. При этом нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты, передаёт «Газета.Ru».

Ранее NEWS.ru писал, что далеко не всем гражданам России нравится отдыхать и не каждый соотечественник любит проводить время вне рабочего места. Около 20% опрошенных одобрят сокращение количества праздничных дней. По мнению специалистов, это связано с незнанием людей правил эффективного досуга для восстановления сил.