Пандемия коронавируса наглядно показала необходимость реформирования системы российского здравоохранения. Несвоевременная помощь и переработки врачей стоили многим больным жизни. Эксперты от медицины предлагают ряд радикальных преобразований в этой области, например, отказаться от системы ОМС и сделать зарплату врачей одинаковой во всех регионах. С предложениями по улучшению системы здравоохранения ознакомился NEWS.ru.

Траты на медицину в Российской Федерации должны вырасти почти в два раза. Сейчас на эту сферу расходуется 3,5% от ВВП, через несколько лет показатель должен составлять 6%, такую меру озвучила в беседе с NEWS.ru руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

Треть этих денег должна пойти на обеспечение населения лекарствами, треть — на повышение оплаты труда медицинских работников и профессорско-преподавательского состава. Ещё треть — на реализацию специальных программ, в том числе создание повышенной безопасности в медицинских организациях. Гузель Улумбекова руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук

Увеличение расходов на медицину позволит повысить оплату труда работникам здравоохранения, сообщает эксперт. Так, выпускник медицинского вуза должен получать сумму, равную не менее четырём МРОТ. В 2020 году она составляет 48,5 тысячи рублей. Доход среднего медицинского персонала может быть не ниже двух МРОТ, а младшего — минимум полтора МРОТ. Минимальные оклады врачей должны стать одинаковыми во всех регионах. Это поможет справиться с проблемой миграции медицинских работников.

У нас сейчас врачи едут в Москву, где самая высокая зарплата. В результате в более бедных регионах не хватает кадров, начинаются проблемы с доступностью медицинской помощи. Эту проблему нужно срочно решать, — сообщила Гузель Улумбекова.

Сейчас же оплата труда врачей сильно разнится в зависимости от региона. Если в Москве молодой медик может зарабатывать до 70–80 тысяч рублей, то в Ингушетии — меньше 10 тысяч рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России необходимо создать централизованную систему здравоохранения, отказавшись от ОМС, — ещё одно предложение, высказанное руководителем Высшей школы организации и управления здравоохранением. Система, построенная на работе страховых компаний, не подходит для нашей страны. Главная причина — огромные расстояния и множество труднодоступных территорий. Не все медицинские организации способны зарабатывать деньги, и это нормально. Например, больница в маленьком населённом пункте, где живёт несколько сотен человек, коммерчески нерентабельна. Но государство обязано покрывать её издержки.

Список предложений по реформированию отечественного здравоохранения Гузель Улумбекова планирует озвучить на предстоящей встрече с председателем комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрием Морозовым и с руководителем фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Необходимо поддерживать молодых врачей не только деньгами, но и путём создания для них перспектив. Медикам, которые едут в село по программе «Земский доктор», должно быть гарантировано обязательное место в целевой ординатуре, такое предложение озвучил в беседе с NEWS.ru член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. После опыта «массового оказания медицинской помощи» врачи должны иметь возможность «попасть в хорошее учебное заведение».

Также эксперт призвал отказаться от системы непрерывного медицинского образования, которая вызывает нарекания у многих медиков и отнимает у них много времени. По мнению Старченко, специалист, который хочет развития и повышения доходов, самостоятельно будет повышать свой образовательный уровень.