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Употребление некоторых продуктов помогает сохранять спокойствие и уравновешенность во время стресса. По мнению специалистов, в ежедневный рацион надо включать все виды орехов.

По словам медиков, орехи содержат большое количество витаминов группы В и Е, а также калий и магний. Как утверждают врачи, калий регулирует частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Врачи также рекомендуют употреблять бананы. Содержащийся в нём магний незаменим для правильного функционирования и укрепления нервов. Дефицит этого минерала заставляет нас нервничать и приводит к бессоннице.

Полезными в борьбе со стрессом и плохим настроением оказались яйца, которые являются лучшим природным источником В12. Специалисты также рекомендуют регулярно есть цитрусовые. Антиоксиданты в составе этих фруктов укрепляют печень.

По мнению врачей, бороться со стрессом и плохим настроением помогают бобовые, которые содержат много магния и кальция. Выяснилось, что полезен также тёмный шоколад. Лакомство снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол.