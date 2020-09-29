Врачи из США заинтересовались российской вакциной от коронавируса

https://static.news.ru/photo/01f40820-023e-11eb-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/Global Look Press

Медики из американского центра «Маймонидес» во время брифинга с российскими учёными из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи проявили интерес к вакцине от COVID-19 «Спутник V» российского производства.

Данные, представленные НИЦЭМ им. Гамалеи, произвели на нас огромное впечатление. Вакцина показала хорошие результаты в ходе клинических испытаний первой и второй фазы, включая формирование антител и клеточного иммунитета, а побочные эффекты были минимальными. Всё это звучит очень обнадёживающе, — сообщили врачи из США по итогам брифинга, пишет РИА Новости.

Руководитель департамента кардиологии медицинского центра «Маймонидес» профессор медицины Джейкоб Шани отмечает, что важно проверить эффективность вакцины на более многочисленных группах людей после испытаний на волонтёрах.

Отмечается, что российские специалисты в деталях описали различные этапы разработки препарата, а также рассказали о результатах клинических испытаний вакцины. Они подчеркнули преимущество платформы на основе векторов аденовируса человека перед другими, менее освоенными в медицине аналогами.

Также учёные отметили преимущества препарата для двухэтапной вакцинации, основанной на применении векторов аденовируса человека двух серотипов: 5-го и 26-го.

Американские медики поблагодарили россиян за предоставленную информацию и оценили профессиональный, компетентный и непредвзятый подход в сотрудничестве по борьбе с коронавирусом.

Мы считаем международное сотрудничество по созданию вакцины ключевым условием окончательной победы над коронавирусом и вместе с нашим партнёром, Российским фондом прямых инвестиций, будем работать над достижением этой цели, — заявили директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за невысокой пропускной способности пока не удаётся увеличить темпы вакцинации россиян.