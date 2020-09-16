Врач выделила факторы, способные спровоцировать рак

Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о том, какие факторы могут повлиять на развитие злокачественной опухоли.
По словам специалиста, курение значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. Так, у курящих пациенты с раком толстого кишечника риск летального исхода практически в два раза выше,
Смирнова объясняет это тем, что у курящих людей опухоли развиваются более агрессивно, раньше дают метастазы и переходят на смежные органы.
Также надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак. Как и низкая физическая активность, — напомнила онколог.
Также к наиболее важным фактором развития онкологии стоит отнести наследственность. Врач подчёркивает, что риск заболевания раком возрастает в зависимости от числа случаев онкологии в семье, тяжести их заболеваний и возраста проявления.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о возможной связи развития рака кожи с использованием средств с содержанием алоэ.
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