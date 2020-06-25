Врач рассказала, сколько черешни можно давать детям

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Вкусная и полезная черешня имеет ряд противопоказаний. В частности, от неё лучше отказаться больным сахарным диабетом, а детям давать эту ягоду следует понемногу и в сочетании с другими продуктами, рассказала член Национального общества диетологов нутрициолог Ольга Деккер.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослым здоровым людям в день нужно съедать 400–800 граммов овощей, фруктов, ягод или зелени. Но надо помнить, что имеется в виду именно их общее количество. В 100 граммах черешни содержится примерно 50 ккал. Чтобы не поправиться, черешню лучше есть вместе с белком и клетчаткой, например, с йогуртами, творогом, семенами чиа, что сделает лакомство сытнее и защитит от искушения переборщить с углеводами, передаёт издание «Аргументы и факты».

Даже если мы и переберём в углеводах, способность этих углеводов из ягоды отдавать глюкозу в кровь будет ниже за счет клетчатки, которую мы дополнительно добавили, и белка, — пояснила принцип Деккер.

Отмечается также, что большое количество съеденной черешни может спровоцировать диарею, а яркие ягоды опасны для аллергиков.

Кроме того, у детей, особенно маленьких, ещё не «дозрела» ферментативная функция поджелудочной железы, поэтому черешня может вызвать у них высыпания, не являющиеся проявлениями аллергии.

На самом деле это не аллергия и не пищевая непереносимость, а просто реакция на ферменты, — отметила врач, напомнив, что характер любых высыпаний должен выяснить врач при очном осмотре.

Также черешня может привести к вздутию живота и повышенному газообразованию у детей, поэтому её лучше давать на десерт после белковых блюд. А знакомить младших членов семьи с черешней лучше начиная с нескольких ягод и следить при этом за реакцией организма.

Как писал NEWS.ru ранее, Роскачество выпустило рекомендации, как не ошибиться при покупке черешни и выбрать спелые и вкусные ягоды. Экспертом по этому вопросу выступила Ирина Козий, гендиректор ИА Fruitnews и Ягодного союза. По её словам, первым, на что следует обратить внимание при покупке черешни, является цвет плодов.