Врач рассказала о вызываемых курением проблемах с костями

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Доктор медицинских наук Ольга Лесняк в ходе онлайн-конференции рассказала о вызываемом курением риске развития остеопороза.

По словам медика, в России курит половина мужчин, в некоторых регионах этой вредной привычке подвержены до четверти женщин, причём доля курящих вырастает среди молодых россиянок.

Это ужасная привычка для состояния костной ткани. Она разрушает кости и у мужчин, и у женщин, — цитирует Лесняк РИА Новости.

Врач заявила, что после 50 лет риск перелома кости из-за остеопороза увеличивается в любом случае. Кроме отказа от курения, хорошей профилактической мерой будет приём витамина D.

Каждая третья женщина, каждый пятый мужчина начиная с 50 лет и до конца своей жизни хотя бы один раз сломает кость из-за остеопороза. Мы с вами живем в северной стране. У нас начиная с октября по апрель витамин D в коже не образуется из-за того, что нет солнца, — рассказала Лесняк.

Ольга Лесняк является президентом Российской ассоциации по остеопорозу. 20 октября отмечается всемирный день борьбы с этой патологией.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, в котором сравнивалась польза разных витаминов для людей старше 50 лет.